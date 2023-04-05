Активист и автор паблика «Титушки в Краснодаре» Вотановский покинул Россию

Краснодарский активист и автор Telegram-канала «Титушки в Краснодаре» Виталий Вотановский уехал из России. Об этом сообщает издание «Протокол».

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Фото: «Протокол. Краснодар» Виталий Вотановский (справа)

Фото: «Протокол. Краснодар»

«Покинул Россию. Начинаю жить заново»,— рассказал господин Вотановский изданию.

По его словам, в Краснодаре на него пытаются завести уголовное дело (о «дискредитации армии» и о сотрудничестве с «нежелательной организацией»), а в его адрес неоднократно поступали угрозы.

В последнее время Виталий Вотановский занимался подсчетом захоронений «вагнеровцев» на кубанских кладбищах.

Олег Исаев

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