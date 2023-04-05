Активист и автор паблика «Титушки в Краснодаре» Вотановский покинул Россию

Краснодарский активист и автор Telegram-канала «Титушки в Краснодаре» Виталий Вотановский уехал из России. Об этом сообщает издание «Протокол».
Виталий Вотановский (справа)
Фото: «Протокол. Краснодар»
«Покинул Россию. Начинаю жить заново»,— рассказал господин Вотановский изданию.
По его словам, в Краснодаре на него пытаются завести уголовное дело (о «дискредитации армии» и о сотрудничестве с «нежелательной организацией»), а в его адрес неоднократно поступали угрозы.
В последнее время Виталий Вотановский занимался подсчетом захоронений «вагнеровцев» на кубанских кладбищах.
Читайте нас в Telegram