Глава Чувашии предложил заменить призыв в армию работой на предприятиях ВПК для выпускников вузов и техникумов

Глава Чувашии Олег Николаев вчера, 4 апреля, после проведенного Владимиром Путиным заседания президиума Госсовета РФ по вопросам развития промышленности страны в условиях санкционного давления предложил «предусмотреть для призывников из числа выпускников заведений среднего профессионального и высшего образования возможность альтернативной службы по специальности на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) в течение не менее пяти лет, а также предоставлять таким выпускникам трехлетнюю отсрочку от призыва, если они работают по специальности на предприятиях ВПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Николаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Олег Николаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Николаев считает, что его предложения помогут решить кадровую проблему на предприятиях ОПК, об этом рассказали «Ъ» в пресс-службе главы региона.

«Оба варианта экономически выгодны как экономике республики, так и страны в целом, поскольку выпускники становятся профессионалами либо в спецтехнике, либо по профессии. Кроме того, в случае призыва в ряды Вооруженных сил Российской Федерации эти молодые люди смогут быть технически грамотными специалистами»,— пояснил Олег Николаев.

Глава региона отметил, что «с ноября 2022 года количество предприятий ОПК в Чувашии увеличилось с 7 до 47», а «вопрос обеспечения их кадрами стоит особенно остро», уточнив, что «сейчас на таких производствах в республике заняты 26 тыс. человек, текущая потребность в специалистах достигает 1,77 тыс. человек, из которых 1,37 тыс.— на рабочие вакансии».

Как пояснил «Ъ» пресс-секретарь главы Чувашии Борис Краснов, в ближайшее время будут опубликованы уточненные комментарии Олега Николаева о представленных им предложениях.

Олег Ерусланов, Чебоксары