Меньше конкретики, больше позитива

Международные требования к прозрачности и ответственности бизнеса продолжают расти. В России же компании из-за санкционных рисков массово закрывают публичную отчетность. Число предприятий с открытыми корпоративными данными в 2022 году сократилось на треть. Это усложнило оценку компаний и не должно стать постоянной практикой, убеждены эксперты. Бизнес, впрочем, на фоне закрытия публичной отчетности увеличивает спрос на инструменты оценки предприятий, в том числе из-за переориентации на новые рынки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Информация в новом свете

Одним из инструментов повышения устойчивости компаний является комплаенс — механизм контроля и управления рисками, который предупреждает нарушения требований акционеров, регуляторов, рынков и общества, помогая бизнесу им соответствовать. Международные эксперты в области комплаенса из Navex проанализировали ключевые тренды и риски в этой сфере. Определяющим для поддержания устойчивой и этичной корпоративной культуры в 2023 году станет работа с третьими лицами, считают они. Оценка рисков выйдет за пределы организации и распространится на третьих лиц — поставщиков и других деловых партнеров. Эти тенденции свидетельствуют о создании культуры добросовестности и соответствуют задачам ESG-трансформации компаний в части решения проблем социальной справедливости и неравенства путем включения в корпоративную повестку широкого круга заинтересованных сторон (работников компании, клиентов, поставщиков, местных сообществ и граждан). Потребность в расширении комплаенс-программ также продиктована ростом санкционных рисков. Чтобы избежать вторичных санкций, компании вынуждены мониторить санкционные требования, тщательно отбирать поставщиков и партнеров, отказываясь от трансакций с компаниями с «российским следом».

В России комплаенс развивается в соответствии с международными трендами, хотя и отстает, считают эксперты. Из-за санкций и потери доступа к привычным рынкам компании выстраивают новые цепочки поставок, а комплаенс помогает им позиционировать себя как благонадежного игрока на рынке. Комплаенс и ESG-комплаенс позволяют оценить все требования, характеристики и риски, которые помогают инвесторам делать выводы об эффективности компании и принимать решения о вложении в нее средств, поясняет управляющий партнер консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Вместе с тем снижение интереса иностранных инвесторов к России сократило сферу применения комплаенса до крупных компаний, вовлеченных в международную торговлю. Они также работают с рисками третьих лиц, внедряют санкционный комплаенс. «Это позволяет компаниям оперативно оценивать свои риски, перспективы взаимоотношений с контрагентами и, соответственно, более уверенно принимать решения в турбулентно меняющейся среде»,— говорит советник направления комплаенс VEGAS LEX Илья Шенгелия.

Явные различия между мировой и российской практикой начинаются на этапе раскрытия информации о результатах оценки рисков. Международные регуляторы стремятся к унификации финансовой и нефинансовой отчетности. Уже в 2024 году раскрытие финансовой и нефинансовой информации станет единым процессом, убежден председатель Фонда международных стандартов финансовой отчетности Эркки Лииканен.

В России же укрепляется тенденция разделения финансовой и нефинансовой отчетности. Если первая практически не публиковалась в 2022 году по согласованию с российскими регуляторами, активности компаний в раскрытии нефинансовой отчетности ждет даже президент. Недавно на съезде РСПП Владимир Путин предложил ввести для крупных компаний обязательную нефинансовую отчетность.

Напомним, с началом украинского кризиса российские компании массово закрывали финансовую отчетность из-за санкционных рисков. Эмитентам до сих пор разрешено частично или полностью не раскрывать свою отчетность, информацию о выпуске ценных бумаг. В результате послаблений по итогам 2022 года число компаний, предоставляющих доступ к финансовой отчетности, сократилось на рекордные 33%, следует из оценок Центра раскрытия корпоративной информации (ЦРКИ). Лишь 1,2 тыс. российских компаний на фондовом рынке оставили открытыми корпоративные данные. Вдвое снизилось число сообщений о смене акционеров и контролирующих лиц и в 7,5 раза — количество сведений о приобретении или отчуждении долей в организациях. Кроме того, компании удалили из публичного доступа более 3,5 тыс. сообщений и почти 26 тыс. отчетов.

Из корпоративных данных были в первую очередь исключены сведения о рисках, географическом и валютном разрезах, составе акционеров, структуре банковских групп, информация о бенефициарах, собственниках, контролирующих лицах и структуре холдингов. Также во многом скрыты данные о реорганизациях и лицензиях, перечисляет первый вице-президент ЦСР Татьяна Радченко. «Тенденция к снижению числа эмитентов и объемов раскрываемой информации продолжается уже десять лет, но до 2022 года речь шла об отказе от публичности "эмитентов поневоле", которые не представляли особого интереса для инвесторов, а также об оптимизации регулятором избыточных требований к раскрытию информации. В прошлом году впервые заметно снизилась прозрачность крупнейших, самых привлекательных для инвесторов публичных компаний, что негативно отразилось на справедливой стоимости и отдельных акций, и фондового рынка России»,— комментирует данные ЦРКИ глава службы раскрытия информации «Интерфакса» Дмитрий Оленьков.

Директор группы по оказанию услуг в области устойчивого развития ДРТ Мария Спиридонова считает, что пока регулятор не даст рекомендаций о возврате к практикам предоставления информации публично, компании продолжат раскрывать ее в ограниченном объеме. Сами регуляторы признают необходимость возврата к полноценному раскрытию информации ради нормальной работы рынка — в перспективе послабления станут точечными и сохранятся лишь для чувствительных к санкциям сфер. Резкое снижение прозрачности компаний и сокращение объемов отчетности противоречат идеям устойчивого развития, напоминают эксперты. Впрочем, компании закрыли в основном ту часть информации, которая может привести к санкционному давлению, обнадеживают они.

Позитивное раскрытие

В отношении же отчетности в области устойчивого развития ситуация обратная. В 2022 году Мосбиржа увеличила общее число раскрываемых количественных ESG-показателей в соответствии со стандартами GRI и SASB на 58% (до 350). По словам старшего менеджера практики ESG и устойчивого развития «Технологий Доверия» Елены Пастуховой, некоторые компании в нефинансовой отчетности скрыли экономические показатели и прибегают к сокращенным формулировкам, но акценты смещаются на более полное раскрытие экологических и социальных аспектов. Руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Игорь Коротецкий отмечает, что компании заинтересованы в раскрытии такой информации, так как она связана с позитивными аспектами деятельности, социальной ответственностью и развитием. Эксперты также прогнозируют расширение раскрытия углеродной отчетности и отчетности о климатических рисках в силу роста регулирования как внутри страны, так и на внешних рынках, поскольку это глобальный тренд.

Пока же в условиях дефицита информации возросла роль внешней и внутренней оценки состояния компаний, способных помочь инвесторам на рынке. «С учетом снижения объемов раскрытия первичной информации самими компаниями растет роль верификаторов отчетностей, рейтинговых агентств и иных финансовых институтов, которые выпускают продукты на основе этой информации в первую очередь для инвесторов на внутреннем рынке и для дружественных стран: рейтинги, ESG-индексы (например, фондовый индекс Мосбиржи — RAEX ESG сбалансированный)»,— отмечают в ЦСР. Поскольку количество зарубежных ESG-провайдеров сократилось, вырос спрос компаний на российские рейтинговые ESG-агентства. «Зарубежные рейтинговые агентства перестали присваивать ESG-рейтинги российским компаниям, а без них рынок теряет ориентиры и историю сопоставимости данных, что важно для измерения соответствующего прогресса. Российские рейтинговые агентства были готовы к такому повороту. К началу 2022 года основной костяк методологий был создан, активно развивалась и практика присвоения рейтингов. Поэтому провала не произошло: все компании, для которых запрошенные ESG-рейтинги были важны, получили эту услугу на российском рынке»,— утверждает руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик.

Всего на российском рынке представлены восемь провайдеров ESG-рейтингов, которые предлагают более 15 продуктов. По мнению Татьяны Радченко, ключевым вызовом станет поиск новых инструментов верификации информации, предоставляемой компаниями. «Для этого возможно развивать инструментарий искусственного интеллекта и работы с большими данными. Это не только расширение информационных баз для текстового анализа, но и использование данных дистанционного зондирования земли, если говорить о верификации экологических рисков»,— рассуждает эксперт.

Диана Галиева