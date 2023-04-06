Поход изнутри наружу

Современная культура на массовом уровне не знает, как работать с внутренним измерением, где только и возможно устранить разрыв в контакте с самим собой, другими людьми и планетой. Такие разрывы и являются корневыми проблемами современности. Они образуют одновременно и причины текущего экологического кризиса, и важнейшие рычаги для изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: youtube.com Фото: youtube.com

Поверхностные решения глубинных проблем связаны с отсутствием контакта с глубиной: ее нечувствованием и игнорированием по причине того, что культура современных обществ формировалась вокруг коллективной травмы. По мнению исследователя коллективной травмы Томаса Хьюбла, современная мейнстримная культура склонна не замечать внутреннее измерение, в котором сокрыто много боли и от которой предлагается отвлекаться, забивая свое внимание зависимостями, трудоголизмом или потреблением. Отвлечения, информационный шум и пропаганда постоянно подрывают наше прямое чувственное восприятие мира вокруг. Цифровая экономика лишь усиливает проблемные тенденции — во время экзистенциального кризиса мы глубоко отчуждены от реальности.

Изучая процесс инноваций в Кремниевой долине и создавая методологию коллективных изменений 30 лет назад, исследователь Отто Шармер одним из первых обратил внимание научной общественности на важность работы над этими разрывами и контакта с измерением, из которого рождаются решения и поведение человека: наши состояния, способы мыслить, эмоции и направление внимания.

Сейчас подобные мнения начинают считаться если не мейнстримом, то звучать все громче, формируя подход «изнутри наружу» в вопросах организационных и социальных изменений. Так, в 2021 году Межгосударственная панель по климатическим изменения, инициатива по развитию осознанности при британском парламенте и ряд ведущих экспертов по устойчивому развитию Британии призвали политиков и общественность перестать отрицать внутренние причины экологического кризиса.

Можно не быть голословным и доказать прямую связь между внутренним измерением и его влиянием на внешнюю среду — экологию. Наука дает положительный ответ и понимание того, как работает психика, как связаны психические состояния с поведением, приводит к стремительной психологизации политики, образования, менеджмента. Одним из примеров прямой связи внутреннего и внешнего могут быть выводы исследования о влиянии психологической травмы и остальных ментальных расстройств на зависимости и поведение людей, профинансированного Национальным советом по здравоохранению и медицинским исследованиям США. В истории 95% людей с зависимостями есть психическая травма. Например, зависимость от приобретений — никогда не удовлетворяемая жажда к потреблению в любой его форме: от покупок вещей до путешествий — наносит прямой вред окружающей среде. Из моральной перспективы человек может понимать, что пора изменить привычки, но не может сделать это из-за зияющей психологической дыры внутри, которая постоянно требует какого-то внешнего заполнения.

Другим примером может быть исследование Университета Вуллонгонг, Дубай, в котором депрессию называют одной главных причин компульсивных покупок. Раздуваемый нарциссизм, который характерен для современной культуры, согласно исследованиям ученых факультета психологии Университета Кузы в Румынии, связан с низким участием в экологической повестке и отсутствующим проэкологическим поведением. Проблемы психологической травмы, стресса и необходимости работы над ментальной устойчивостью стали одними из ключевых в прошлогоднем докладе ООН о человеческом развитии (см. "Ъ-Регенерацию" от 21 декабря 2022 года).

Мы становимся свидетелями, возможно, самого существенного изменения социальной парадигмы со времени эпохи Просвещения, которая запустила крайне рациональный взгляд на вещи с его редукционистским пренебрежительным отношением к тому, что нельзя увидеть и измерить. До недавнего времени к таким явлениям относились и человеческие эмоции, способности осознавать себя, мышление. С появлением МРТ и нейронауки все это изменилось, и научная ясность относительно внутреннего мира человека приводит к тому, что мы не можем больше игнорировать материальные последствия нематериальных внутренних измерений — того, как среда влияет на психологию человека, а психология и состояние человека — на среду.

Чтобы вывести ситуацию изнутри наружу, необходимо исцеление наших травм, которые вызывают чувство неудовлетворенности, небезопасности, неполноценности и приводят к разрушительному поведению: накоплению, чрезмерному потреблению, нечувствованию проблем других людей и коллективных систем как Земли.

В науке развитие взрослых сегодня понимается как рост комплексности человеческого сознания. Это происходит, когда в сознании человека одновременно увеличивается понимание сложных взаимосвязей и взаимозависимостей, причин и следствий происходящих явлений, а также расширяется круг личного чувства ответственности и заботы: от эгоцентрического до этноцетрического и мироцентрического. Такие модели развития сознания были доказаны исследованиями гарвардского профессора Роберта Кигана, развивались в Бостоне Биллом Торбертом, а в Европе — Сюзанной Кук-Гройтер и другими учеными.

Инструментами исцеления и роста сегодня является большое количество изученных в лабораторных исследованиях методов психотерапии или развития метанавыков и качеств, как, например, практики майндфулнесс и сострадания. Майндфулнесс — это модель развития осознанности или навыка замечать, знать свое состояние: ощущения, мысли, эмоции и реакции. Практики развития сострадания же поддерживают важнейшие системы психологической мотивации, культивируемой человеческой способности к здоровому контакту с собой, другими и природой.

Развитие осознанности может помочь нам обострить внимание к тому, что происходит вокруг нас, и это повысит восприятие вариативности понимания ситуаций и нашего участия в них. Без осознанности и саморегуляции, которая напрямую с ней связана, получаемая извне информация может вызывать интенсивный телесный стрессовый отклик и выключить нашу природную способность быть открытым и присутствующим в собственном опыте, контакте с другими и миром вокруг нас. Именно такая потеря контакта — то, что ведет нас к раздробленности, социальной фрагментации и фундаментализму — причине всех войн и насилия, в том числе агрессивному поведению по отношению к природе.

Осознание себя и тренировка осознанности и сострадания помогают заметить, понять и регулировать эти автоматические схемы, преодолеть социальную разделенность и сформировать коллективные усилия для встречи с общими вызовами.

Исцеление травм, развитие осознанности и сострадания — проверенные и доказанные наукой ключи к регенерации общества путем восстановления контакта с телом, эмоциями и идентичностью. В эпоху поляризации общества, разделяющей политики и постоянно перегруженного внимания из-за технологической зависимости и отвлечений они являются жизненно важными антидотами к нарративу ненависти.

Ощущение связанности с собой, другими и природой являются недооцененными в гиперрациональной культуре современности. Наши же способности к чувствованию, установлению социальных связей и коллаборации являются ключевыми в текущем экологическом кризисе.

Макс Родин, Deep Mind