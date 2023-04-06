Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поход изнутри наружу

Внимательное сострадание как лекарство от экологического кризиса

Современная культура на массовом уровне не знает, как работать с внутренним измерением, где только и возможно устранить разрыв в контакте с самим собой, другими людьми и планетой. Такие разрывы и являются корневыми проблемами современности. Они образуют одновременно и причины текущего экологического кризиса, и важнейшие рычаги для изменений.

Фото: youtube.com

Фото: youtube.com

Поверхностные решения глубинных проблем связаны с отсутствием контакта с глубиной: ее нечувствованием и игнорированием по причине того, что культура современных обществ формировалась вокруг коллективной травмы. По мнению исследователя коллективной травмы Томаса Хьюбла, современная мейнстримная культура склонна не замечать внутреннее измерение, в котором сокрыто много боли и от которой предлагается отвлекаться, забивая свое внимание зависимостями, трудоголизмом или потреблением. Отвлечения, информационный шум и пропаганда постоянно подрывают наше прямое чувственное восприятие мира вокруг. Цифровая экономика лишь усиливает проблемные тенденции — во время экзистенциального кризиса мы глубоко отчуждены от реальности.

Изучая процесс инноваций в Кремниевой долине и создавая методологию коллективных изменений 30 лет назад, исследователь Отто Шармер одним из первых обратил внимание научной общественности на важность работы над этими разрывами и контакта с измерением, из которого рождаются решения и поведение человека: наши состояния, способы мыслить, эмоции и направление внимания.

Сейчас подобные мнения начинают считаться если не мейнстримом, то звучать все громче, формируя подход «изнутри наружу» в вопросах организационных и социальных изменений. Так, в 2021 году Межгосударственная панель по климатическим изменения, инициатива по развитию осознанности при британском парламенте и ряд ведущих экспертов по устойчивому развитию Британии призвали политиков и общественность перестать отрицать внутренние причины экологического кризиса.

Можно не быть голословным и доказать прямую связь между внутренним измерением и его влиянием на внешнюю среду — экологию. Наука дает положительный ответ и понимание того, как работает психика, как связаны психические состояния с поведением, приводит к стремительной психологизации политики, образования, менеджмента. Одним из примеров прямой связи внутреннего и внешнего могут быть выводы исследования о влиянии психологической травмы и остальных ментальных расстройств на зависимости и поведение людей, профинансированного Национальным советом по здравоохранению и медицинским исследованиям США. В истории 95% людей с зависимостями есть психическая травма. Например, зависимость от приобретений — никогда не удовлетворяемая жажда к потреблению в любой его форме: от покупок вещей до путешествий — наносит прямой вред окружающей среде. Из моральной перспективы человек может понимать, что пора изменить привычки, но не может сделать это из-за зияющей психологической дыры внутри, которая постоянно требует какого-то внешнего заполнения.

Другим примером может быть исследование Университета Вуллонгонг, Дубай, в котором депрессию называют одной главных причин компульсивных покупок. Раздуваемый нарциссизм, который характерен для современной культуры, согласно исследованиям ученых факультета психологии Университета Кузы в Румынии, связан с низким участием в экологической повестке и отсутствующим проэкологическим поведением. Проблемы психологической травмы, стресса и необходимости работы над ментальной устойчивостью стали одними из ключевых в прошлогоднем докладе ООН о человеческом развитии (см. "Ъ-Регенерацию" от 21 декабря 2022 года).

Мы становимся свидетелями, возможно, самого существенного изменения социальной парадигмы со времени эпохи Просвещения, которая запустила крайне рациональный взгляд на вещи с его редукционистским пренебрежительным отношением к тому, что нельзя увидеть и измерить. До недавнего времени к таким явлениям относились и человеческие эмоции, способности осознавать себя, мышление. С появлением МРТ и нейронауки все это изменилось, и научная ясность относительно внутреннего мира человека приводит к тому, что мы не можем больше игнорировать материальные последствия нематериальных внутренних измерений — того, как среда влияет на психологию человека, а психология и состояние человека — на среду.

Чтобы вывести ситуацию изнутри наружу, необходимо исцеление наших травм, которые вызывают чувство неудовлетворенности, небезопасности, неполноценности и приводят к разрушительному поведению: накоплению, чрезмерному потреблению, нечувствованию проблем других людей и коллективных систем как Земли.

В науке развитие взрослых сегодня понимается как рост комплексности человеческого сознания. Это происходит, когда в сознании человека одновременно увеличивается понимание сложных взаимосвязей и взаимозависимостей, причин и следствий происходящих явлений, а также расширяется круг личного чувства ответственности и заботы: от эгоцентрического до этноцетрического и мироцентрического. Такие модели развития сознания были доказаны исследованиями гарвардского профессора Роберта Кигана, развивались в Бостоне Биллом Торбертом, а в Европе — Сюзанной Кук-Гройтер и другими учеными.

Инструментами исцеления и роста сегодня является большое количество изученных в лабораторных исследованиях методов психотерапии или развития метанавыков и качеств, как, например, практики майндфулнесс и сострадания. Майндфулнесс — это модель развития осознанности или навыка замечать, знать свое состояние: ощущения, мысли, эмоции и реакции. Практики развития сострадания же поддерживают важнейшие системы психологической мотивации, культивируемой человеческой способности к здоровому контакту с собой, другими и природой.

Развитие осознанности может помочь нам обострить внимание к тому, что происходит вокруг нас, и это повысит восприятие вариативности понимания ситуаций и нашего участия в них. Без осознанности и саморегуляции, которая напрямую с ней связана, получаемая извне информация может вызывать интенсивный телесный стрессовый отклик и выключить нашу природную способность быть открытым и присутствующим в собственном опыте, контакте с другими и миром вокруг нас. Именно такая потеря контакта — то, что ведет нас к раздробленности, социальной фрагментации и фундаментализму — причине всех войн и насилия, в том числе агрессивному поведению по отношению к природе.

Осознание себя и тренировка осознанности и сострадания помогают заметить, понять и регулировать эти автоматические схемы, преодолеть социальную разделенность и сформировать коллективные усилия для встречи с общими вызовами.

Исцеление травм, развитие осознанности и сострадания — проверенные и доказанные наукой ключи к регенерации общества путем восстановления контакта с телом, эмоциями и идентичностью. В эпоху поляризации общества, разделяющей политики и постоянно перегруженного внимания из-за технологической зависимости и отвлечений они являются жизненно важными антидотами к нарративу ненависти.

Ощущение связанности с собой, другими и природой являются недооцененными в гиперрациональной культуре современности. Наши же способности к чувствованию, установлению социальных связей и коллаборации являются ключевыми в текущем экологическом кризисе.

Макс Родин, Deep Mind

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...