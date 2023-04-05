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Минпросвещения разработало учебник по украинскому языку для младшеклассников

Минпросвещения России создало учебное пособие по украинскому языку для учеников младших классов, учебник для учеников средней школы находится в разработке, сообщил ТАСС первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.

«Учебное пособие появится. Для начальных классов разработка завершена. По 5-9 классу работа тоже в полном разгаре, поэтому, как мы и говорили, соответствующие материалы, учебные пособия будут готовы. Преподавание у нас ведется на русском языке, но изучение украинского как родного, равно как и других языков народов РФ, — мы для этого создадим все условия»,— сказал господин Бугаев.

Украинский можно будет изучать в школах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как родной язык или в качестве факультатива, сообщил замминистра. Формат изучения украинского языка будет решаться в каждом регионе отдельно. По его словам, в основном в этих субъектах РФ обучение ведется на русском.

«Мы готовим тот учебник, который действительно отразит всю красоту, всю чистоту того традиционного украинского языка, который в советский период изучался в лучших наших педагогических традициях»,— заключил господин Бугаев.

4 августа 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. Согласно закону, изучение государственного языка РФ — русского — и государственных языков национальных республик становится обязательной частью программ обучения. При этом родители могут выбрать язык, который их дети будут изучать как родной.

30 сентября 2022 года президент РФ подписал соглашение о присоединении Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской области к России. В МИД России заявили, что изучение иностранных языков, в том числе украинского, в новых регионах не запретят.13 марта министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова сообщила, что с нового учебного года изучение украинского языка в школах региона перестанет быть обязательным. Родители смогут выбирать, какой язык их дети будут изучать в качестве родного — русский или украинский.

Эрдни Кагалтынов

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