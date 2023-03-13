В школах Запорожской области с 1 сентября отменят обязательное изучение украинского

С нового учебного года изучение украинского языка в школах Запорожской области перестанет быть обязательным. Родители смогут выбирать, какой язык их дети будут изучать в качестве родного — русский или украинский. Об этом сообщила министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Шапурова и Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград выдающимся женщинам в честь Международного женского дня в Кремле.

Фото: пресс-служба президента РФ Елена Шапурова и Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград выдающимся женщинам в честь Международного женского дня в Кремле.

Фото: пресс-служба президента РФ

«В этом учебном году украинский язык обязателен для всех, все учат его в количестве трех часов в неделю, с 1 сентября (2022 года.— "Ъ") он был внесен (в программу.— "Ъ") в качестве родного языка, а теперь, после референдума, согласно законам РФ, каждый человек может выбрать, какой язык он будет изучать в качестве родного»,— сказала госпожа Шапурова (цитата по ТАСС).

4 августа 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. Согласно закону, изучение государственного языка РФ — русского — и государственных языков национальных республик становится обязательной частью программ обучения. При этом родители могут выбрать язык, который их дети будут изучать как родной.

Выбрать, какой язык дети будут изучать в качестве родного, родители должны до 1 мая. «Те родители, которые хотят изучать как родной язык русский, у них увеличится нагрузка с шести часов русского языка в неделю до девяти часов»,— рассказала министр. Если родители хотят, чтобы дети изучали украинский как родной язык, им следует написать заявление с просьбой оставить его в учебном плане ребенка.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской области к России. С 1 сентября прошлого года в Запорожской области начали работу 173 школы, где обучаются 38 тыс. детей.

О последствиях военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева