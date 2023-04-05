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Коммерсантъ FM
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11 550 рублей за тонну составила на 29 марта цена на пшеницу третьего класса в РФ, следует из данных аналитического центра «Совэкон». Последний раз до такого низкого уровня она опускалась в 2019 году. На внутренние цены давит рекордный урожай зерна 2022 года (157,7 млн тонн). Запасы зерновых на 1 марта Росстат оценивал в 28,8 млн тонн, в том числе 17,4 млн тонн — по пшенице (на 82% выше среднего показателя за последние пять лет). Снижение цен на пшеницу связано также с сокращающимся спросом со стороны экспортеров, ожидающих дальнейшего падения ее вывозной стоимости. На отдельные виды зерновых, в том числе на пшеницу, цены уже опустились до уровня 2021 года.

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