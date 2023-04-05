Господдержка вызывает привычку

Президиум Госсовета по промышленности был посвящен поиску механизмов снижения рисков бизнеса в регионах ради наращивания производства. Губернаторы предлагают еще шире распространить меры поддержки российской промышленности — от новых налоговых послаблений до «дешевых» денег для приоритетных проектов и таможенных льгот на сырье и запчасти. Идеи о дальнейшем усилении протекционистской политики в ожидании локализации производств компрометирует только одно — в реальности при уже высоком уровне протекционизма и снижении конкуренции из-за ухода иностранных поставщиков этих стимулов для запуска замещающих производств в рыночных условиях все еще недостаточно — как из-за общей неопределенности, так и из-за рисков прихода производителей из дружественных стран и конкуренции с параллельным импортом. Инструментарий же защиты внутреннего рынка без усиления его технологической отсталости практически исчерпан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (справа) и помощник президента России Игорь Левитин (второй слева)

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (справа) и помощник президента России Игорь Левитин (второй слева)

Фото: пресс-служба президента РФ

Регионы на вчерашнем заседании президиума Госсовета по промышленности представили свои предложения по ее поддержке — по сути, оглашенные инициативы рассчитаны на расширение протекционизма для поддержки адаптации промышленности к новым условиям и сглаживание рисков, связанных с неопределенностью развития ситуации.

Как показывают опросы предприятий, несмотря на уход иностранных компаний, большинство предпринимателей не готовы занять освободившиеся ниши, а главным преимуществом считают не возможности развития новых производств, а снижение конкуренции на отечественном рынке, что увеличивает норму прибыли. Главным барьером для инвестиций остается высокая неопределенность, в том числе из-за рисков появления на рынке поставщиков из дружественных стран, возвращения ушедших иностранных инвесторов в случае изменения конъюнктуры, а также поставок по линии параллельного импорта.



Президент при этом рассчитывает повторить в обрабатывающей промышленности успех агросектора в результате контрсанкций 2014 года вкупе с налоговыми льготами и финансированием НИОКР — тогда это вызвало ускоренное импортозамещение и развитие технологий в АПК.

Теперь схожие меры предложено развернуть и для обрабатывающей промышленности.

По мнению губернаторов, ее должно поддержать усиление протекционизма — расширение ограничений доступа иностранной продукции и новые льготы для отечественной. Предложения охватывают снижение налоговой нагрузки для предприятий обработки, долгосрочные заказы со стороны государства и госкомпаний, более активное применение офсетных контрактов. Прежде всего, как следовало из слов губернатора Тульской области, главы профильной комиссии Госсовета Алексея Дюмина, необходима поддержка спроса на промышленную продукцию за счет жесткого варианта стимулирования импортозамещения.

Так, комиссия предлагает расширить так называемый национальный режим закупок, предполагающий приоритет для российской продукции (сейчас используется в рамках госзакупок), на госкомпании.

Предлагается закрепить и ответственность за несоблюдение квот по закупке отечественной продукции — вплоть до «перевода на закупки» по более жесткому ФЗ-44 (альтернатива — использование директив правительства «для корректировки внутренних документов» госкомпаний).

Впрочем, именно вариант «масштабирования» национального режима закупок нашел поддержку у вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова — по его словам, делать это нужно «поэтапно с учетом темпов освоения и наращивания выпуска новой продукции, а также уже сверстанных инвестпланов крупных предприятий».

В этих же целях предлагается пересмотреть таможенно-тарифную политику — сейчас ставки пошлин делают более выгодным ввоз готовой продукции, а не сырья для производства (по словам мэра Москвы Сергея Собянина, особенно остра проблема в автомпроме). Так, предложено поручить Минэкономики в течение полугода «выработать необходимые решения» и представить в ЕАЭС инициативы по пересмотру ввозных пошлин. Идею концептуально поддержал Владимир Путин: «Там, где это оправданно, повышать пошлины на готовые изделия и снижать барьеры для ввоза комплектующих — это надо, конечно, сделать, но только тех, конечно, по которым у нас нет и не предполагается создания собственных производств». Впрочем, отметим, стимулирование локализации производства за счет повышения пошлин может вступить в противоречие с нормами ВТО, что осложнит обсуждение этой меры в ЕАЭС.

В предлагаемой модели поддержки промышленности, ориентированной на защиту рынка, главным становится фактор локализации производства — в обмен на развитие производств государство готово снижать риски предприятий, при этом обеспечивая рост инвестактивности в регионах, необходимый для поддержки экономики в условиях дефицита бюджета. Ограничения импорта, впрочем, сами по себе ограничены в применимости — они снижают возможности выпуска предприятиями конкурентоспособной продукции, усиливая технологическое отставание, также протекционистские меры зачастую обеспечивают поддержку неэффективных компаний, поэтому эффективны только на коротком горизонте с последующим ужесточением конкуренции, которую, впрочем, Госсовет не обсуждал вовсе.

Евгения Крючкова, Диана Галиева, Олег Сапожков