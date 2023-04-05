Авиаторы освоились в бюджете

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс с предложением рассмотреть продление субсидии авиаперевозчикам на 100 млрд руб. до октября. В министерстве и Минфине подтвердили, что рассматривают вариант сохранения господдержки в рамках внутренних перевозок на летний сезон. Эксперты сомневаются, что в итоге авиаторы получат требуемую сумму полностью, хотя и допускают такую возможность. Более рациональным и реалистичным они считают выделение средств на адресные программы перевозок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом главы ассоциации Владимира Тасуна министру транспорта Виталию Савельеву от 2 февраля, в котором содержится предложение выделить из бюджета 100 млрд руб. субсидий на внутренние перевозки с 1 апреля до 31 октября. В документе говорится, что продление постановления №2239 на компенсацию операционных расходов перевозчиков в условиях санкций позволит достигнуть целевых показателей по пассажиропотоку на год (более 100 млн человек).

Программа субсидий действовала с апреля по октябрь 2022 года, затем была продлена до конца марта 2023-го. В целом перевозчики получили более 125 млрд руб.

Также АЭВТ предлагает для «поддержания финансово-экономической устойчивости авиакомпаний» возобновить субсидии на семейные перевозки по России с 1 июня по 31 октября. Субсидия составляла 1,3 млрд руб. в 2021 году и в 2022-м не продлевалась, но в S7 просили увеличить ее до 5 млрд руб.

В АЭВТ письмо не прокомментировали. В Минтрансе сообщили, что «совместно с причастными ведомствами работают над продлением субсидий авиакомпаниям на летний сезон». Один из собеседников “Ъ” в отрасли отметил, что Минтранс перенаправил обращение перевозчиков с экономическими обоснованиями с Минфин. Там “Ъ” сказали, что вопрос «прорабатывается на площадке правительства».

Один из собеседников “Ъ” в отрасли полагает, что субсидия «не будет продлена вовсе». Финансирование сохранят, но «в гораздо меньшем объеме», считает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов: «Мотивация для продления программы у властей сохраняется». По его мнению, даже 100 млрд руб. «сегодня выглядят посильной для бюджета суммой». Если Минтранс найдет возможность перераспределить на эти цели средства иных программ в ходе весенней корректировки бюджета, «решение будет поддержано с высокой вероятностью», полагает эксперт. Он также называет возможным выделение средств из резервного фонда правительства.

В то же время Игорь Смирнов допускает и вариант, при котором авиавласти сочтут ситуацию 2023 года «достаточно стабилизированной по отношению к 2022 году». «Некоторое восстановление перевозок за январь—февраль (в феврале перевозки впервые не снизились год к году.— “Ъ”) может быть трактовано как отыгранная компенсация закрытых в прошлом году 11 аэропортов и утраченной части международных полетов»,— говорит он, добавляя, что в этом году власти также могут рассчитывать на рост полетов в Китай.

Даже в случае отказа от продления субсидий цены на билеты не вырастут резко, добавляет господин Смирнов: «Это вряд ли возможно в силу уязвимой покупательной способности на фоне сохранения других действующих программ субсидирования региональных рейсов, а также вряд ли будет оставлено без пристального внимания регуляторов».

Для авиакомпаний, которые в значительной мере зависимы от бюджетной поддержки, неопределенность и переменчивость в этом вопросе «выглядит очень большой проблемой», говорит исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев: «Невозможно корректно планировать полетную программу, не имея исходных данных по величине спроса, на которую влияет ценовая доступность билетов. Тем более нельзя корректно формировать финансовые прогнозы».

Господин Пантелеев считает «рациональным подходом» адресные программы поддержки перевозок, ориентированные на социально незащищенные слои населения либо на поддержку туризма. Кроме того, добавляет он, особняком может стоять поддержка флота через субсидии на выкуп самолетов у лизингодателей, техобслуживание и ремонт техники, подготовку персонала: «Эти направления должны быть приоритетными, так как они обеспечивают устойчивость отрасли в целом».

Айгуль Абдуллина