Bloomberg сообщил об отсутствии планов НАТО по развертыванию боевых групп в Финляндии

На сегодняшний день командование НАТО не планирует формировать боевые группы альянса на территории Финляндии. Соответствующих запросов со стороны Хельсинки не поступало, сообщили агентству Bloomberg источники, близкие к альянсу.

Неназванный представить НАТО сообщил Bloomberg, что верховное командование регулярно проводит оценку угроз безопасности. В случае необходимости командование будет рекомендовать прибегнуть к развертыванию боевой группы, добавил источник. Агентству информацию об отсутствии таких планов также подтвердил высокопоставленный представитель американских властей.

Источники добавили, что нежелание прибегать к такому шагу связано в том числе с «обширными возможностями» и опытом Финляндии в защите собственной территории.

Официально Финляндия вступила в НАТО сегодня, 4 апреля, став 31-м членом альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг прежде уже говорил, что альянс не будет разворачивать войска в Финляндии без ее согласия.

В российском МИДе заявили, что в связи с присоединением Финляндии к НАТО ситуация в североевропейском регионе «кардинально изменится». Дальнейшие действия России в этом направлении будут зависеть в том числе от размещения на территории страны «натовской военной инфраструктуры», утверждали в ведомстве.

Лусине Баласян