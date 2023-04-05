Суд подключили к образовательным программам

Никулинский суд Москвы начал рассматривать по существу резонансное уголовное дело о хищении средств, выделенных на образовательные программы, основными фигурантами которого являются бывшие замминистра просвещения Марина Ракова, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев и проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Иван Федотов. Помимо махинаций с бюджетными средствами им инкриминируется фиктивное трудоустройство почти полутора десятков сотрудников Минобразования в подразделения РАНХиГС. Практически все подсудимые признали вину еще во время следствия и подтвердили это уже на судебном заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Ракова (в центре)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Марина Ракова (в центре)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Процесс по этому громкому делу в Никулинском суде столицы формально стартовал еще 6 марта, однако после первого заседания, на котором обсуждались лишь вопросы, связанные с мерой пресечения для фигурантов, был объявлен длительный перерыв. Затем на протяжении еще нескольких заседаний прокурор зачитывал обвинительное заключение, завершив эту процедуру 4 апреля. После этого суд, как того требует законодательство, уточнил у подсудимых, понятно ли им обвинение и как они к нему относятся. Неожиданностей не произошло — почти все фигуранты признали свою вину еще во время следствия, частично или полностью возместили ущерб по делу. Подтвердили они свою позицию и на процессе. «Обвинение мне понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам»,— сказала, в частности, экс-замминистра Марина Ракова. В том же духе высказались Сергей Зуев и гражданский супруг Марины Раковой, бывший сотрудник работавшего под кураторством Минпросвещения Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Артур Стеценко, а его экс-коллеги по фонду Максим Инкин и Евгений Зак, кроме того, подчеркнули, что помимо признания вины они также и раскаиваются в содеянном. Бывший проректор РАНХиГС Иван Федотов заявил суду, что вину признает частично, поскольку не согласен с квалификацией его действий следствием. И лишь бывший исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова сообщила, что собирается высказать свое отношение к обвинению во время прений.

На ближайших заседаниях суд станет проводить допросы свидетелей и приступит к изучению письменных доказательств.

Как ранее сообщал “Ъ”, уголовное дело, которое слушается в Никулинском суде, было возбуждено столичной полицией 7 августа 2021 года. В нем идет речь о пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на общую сумму 50 млн руб. Согласно материалам дела, Марина Ракова вместе с руководителями Шанинки и РАНХиГС организовали масштабную схему хищения бюджетных средств, которая действовала, по данным следствия, с 2018 по 2020 год, то есть практически все время, в течение которого Марина Ракова занимала пост замминистра.

В первом эпизоде дела речь идет о хищении 21,3 млн руб., выделенных Министерству просвещения в рамках реализации федеральных проектов «Образование» и «Учитель будущего». Эта сумма, по материалам дела, была похищена через созданный Мариной Раковой ФНФРО. Фонд, по данным следствия, заключил два договора с Шанинкой на выполнение различных исследований, отчеты по которым были сфальсифицированы. Остальные эпизоды расследования относятся к незаконному получению фигурантами зарплаты и фиктивному трудоустройству 13 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук и Федеральный институт развития образования, которые являются структурными подразделениями РАНХиГС. Как считает следствие, «мертвые души» на протяжении нескольких лет не появлялись на работе, однако им выплачивалась зарплата, которую присваивали подсудимые.

Большинству подсудимых сейчас назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, и лишь Иван Федотов находится под домашним арестом.

Еще одна обвиняемая по делу — экс-директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко — скрылась от следствия, после чего была заочно арестована и объявлена в розыск.

Интересно, что Марина Ракова, уже находясь в статусе обвиняемой, устроилась на работу в созданное правительством РФ Агентство стратегических инициатив. Как подчеркнули в агентстве, бывший замминистра работает у них «на рядовой должности» и занимается социальными проектами.

Владислав Трифонов