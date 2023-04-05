К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник исхода

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Главный раввин России Адольф Шаевич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вечером 5 апреля, что соответствует 15-му числу месяца Нисан по еврейскому летоисчислению, еврейский народ будет отмечать Песах (Пасху). Это особый праздник, и посвящен он самому значительному событию в еврейской истории — Исходу из Египта, ставшему началом многолетней борьбы за создание собственной нации. В этот день, вернее ночью, мы садимся за праздничный пасхальный стол, чтобы рассказать и заново пережить историю избавления наших праотцев от египетского рабства. Само слово «песах» (или «пейсах») дословно переводится как «обошел» или «миновал» и отсылает нас во времена фараона, которого Моисей неоднократно просил отпустить евреев из Египта. Фараон долго не соглашался, и тогда Всевышний наслал на египетскую землю десять страшных казней, самой страшной из которых была «Смерть первенцев». После этой казни фараон дрогнул, и около шестисот тысяч евреев, пробыв более четырехсот с лишним лет в рабстве, вышли из Египта. Нелегкий путь освобождения еврейского народа из египетского рабства был полон лишений и трудностей. Собираясь за пасхальным столом, мы вспоминаем далекие события, пережитые нашими предками, вкушаем мацу в память о том, как ее употребляли в пищу наши праотцы, блуждая по Синайской пустыне. Обязательной частью праздника являются пасхальные трапезы — седеры, которые из века в век проходят в одном и том же установленном порядке. Это семейный праздник, в котором все члены семьи обязательно принимают участие: и в застолье, и в песнопениях, и в чтении пасхальной Агады. На праздничном столе непременно должна быть маца. Это пресные тонкие лепешки, которые должны выпекаться довольно быстро,— от момента смешивания муки с водой до момента готовности мацы не должно пройти более 18 минут. Если хоть немного замешкаться, то начнется процесс брожения, и мацу уже нельзя будет использовать. Мацу принято употреблять на протяжении всех дней праздника, в память о том, как, блуждая по Синайской пустыне, ею питались наши предки. Агада — это сборник пасхальных текстов, историй и песен. У детей, вернее у самого младшего в семье ребенка, в пасхальных торжествах особая роль. Традиционно началом седера является исполнение малышом праздничного песнопения, которое называется «Четыре вопроса». Для многих детей незабываемым опытом становится первое публичное выступление, а слова «Чем эта ночь отлична от прочих ночей…» навсегда остаются в памяти. Песах длится 7 дней в Израиле и 8 за его пределами. В соответствии с заповедями на протяжении всего праздника евреи не едят квасного. Соблюдается запрет на «хамец», то ест на все квасные продукты. Это хлеб, пиво, водка, макароны, горчица, кукурузные хлопья, торты и печенья, продукты, содержащие дрожжи или солодовый уксус, и т. п. В Песах такие продукты нельзя не только употреблять в пищу, но даже хранить дома. Из-за этого накануне праздника дома и квартиры верующих евреев отчищаются от «хамеца». Процедура очищения от «хамеца» также символизирует очищение от внутренних недостатков и испорченности. Исход евреев из Египта — это не просто избавление от физического рабства, это символ духовного совершенствования, возвышения и раскрытия своего потенциала. Следуя наставлению наших мудрецов о том, что каждый из нас должен ощутить себя на месте тех, кто быстро и с энтузиазмом покинули Египет, мы еще больше проникаемся мыслью, что, не будь этого Исхода в прошлом, не было бы у нас ни настоящего, ни будущего. Исход из Египта, о котором мы ежегодно вспоминаем в эти дни,— важнейший и переломный момент в истории евреев, символизирующий начало новой, свободной жизни. Это не просто избавление от физического рабства, это символ духовного совершенствования и возвышения. Мы празднуем обретение свободы, которой смогли добиться лишь благодаря единству и вере во Всевышнего. Искренне рад поздравить читателей газеты «Коммерсантъ» с праздником Песах и, кроме традиционного пожелания провести его весело и кошерно, желаю также всем мира, здоровья и процветания.

Адольф Шаевич, главный раввин России