Суд признал недостоверными негативные отзывы на «Яндексе» о ярославской автофирме

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск ООО Автофирма «Светлана» о признании не соответствующими действительности негативных отзывов пользователей на сайте «Яндекс» в сервисах «Карты» и «Профиль». Решение суда размещено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд Ярославской области

Фото: Антон Голицын Арбитражный суд Ярославской области

Фото: Антон Голицын

Компания обратилась в суд с иском «об установлении факта, имеющего юридическое значение, об обязании удалить недостоверную информацию». ООО «Яндекс» выступило в нем заинтересованным лицом. Истец привел список негативных отзывов, оставленных на сайте пользователями. Они жаловались на долгое время и качество ремонта, навязывание дополнительного оборудования, качество автомобилей «Лада» в целом, высокие цены, поведение персонала и так далее. Всего ООО Автофирма «Светлана» указало несколько десятков комментариев. Истец заявил, что «такие утверждения формируют негативное общественное отношение к общественной деятельности заявителя и наносят ему репутационный вред».

В качестве доказательства недостоверности компания привела тот факт, что пользователи в ответ на комментарии «Светланы» на тех же сервисах не пожелали указать свои контакты и обстоятельства визита в автосалон.

«Согласно представленным в материалы дела распечаткам с сайта, содержащим спорные сведения, ответа на просьбу ООО Автофирмы «Светлана» о представлении контактного телефона и даты визита в дилерский центр для идентификации клиента, ответа не последовало. Данных, свидетельствующих об обратном, в материалах дела нет, оснований не доверять заявителю у суда не имеется»,— говорится в решении суда.

Большинство приведенных негативных комментариев размещено на сервисе «Яндекс. Карты», где компания имеет достаточно высокие рейтинги. Всего там по данным на 4.04.2023 490 отзывов, качество работы заслужило 87% позитивных отзывов.

Представители ООО «Яндекс» в суд не явились. Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск ярославской компании, признав комментарии пользователей не соответствующими действительности. При этом в решении суда не сказано об обязании «Яндекса» удалить комментарии. Сами комментарии пока не удалены, решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

Антон Голицын