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Коммерсантъ FM
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В Узбекистане перенесли фестиваль с участием российских поп-исполнителей из-за «ситуации в мире»

Фестиваль «Жара» в Ташкенте, запланированный на 20–21 мая, переносится. О переносе сообщает сегодня, 3 апреля, в своем Telegram-канале сервис по продаже билетов iTicket.UZ. В Telegram-канале «Жара TV» сегодня информации об отмене мероприятия нет.

«К сожалению, текущая ситуация в мире не способствует проведению масштабных музыкальных мероприятий»,— объяснил отмену фестиваля сервис по продаже билетов. Приобретенные билеты можно вернуть через Telegram-канал сервиса iTicket.UZ.

Посты о проведении фестиваля в Ташкенте «Жара TV» выкладывает с января 2023 года. В Узбекистане «Жара» должна была пройти впервые. Последний пост выложен 20 марта.

На фестивале «Жара» в парке «Новый Узбекистан» планировались выступления HammAli & Navai, Ани Лорак, Егора Крида, Emin, Мари Краймбрери, Jony, Ольги Бузовой и многих других, сообщается на сайте «Жара TV».

Ежегодный международный музыкальный фестиваль «Жара» основан в 2016 году предпринимателем и певцом Эмином Агаларовым.

Мария Федотова

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