Дело об убийстве военкора Владлена Татарского в Петербурге переквалифицировали на теракт

Следственный комитет России (СКР) переквалифицировал уголовное дело о взрыве в петербургском кафе с убийства, совершенного общественно опасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ), на террористический акт. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)»,— говорится в сообщении.

Взрыв, в котором погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), произошел в кафе «Стрит фуд бар №1» на Университетской набережной вечером 2 апреля. По подозрению в причастности к произошедшему задержали уроженку Петербурга Дарью Трепову. Она призналась, что принесла в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку, но не знала, что это взрывное устройство. Сейчас с ней проводятся следственные действия.

В СКР указывают, что, по текущим данным следствия, «планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины». Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается.

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