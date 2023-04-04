«М.Видео» уплотняется

Сеть магазинов электроники «М.Видео» сообщила, что возобновила расширение в регионах за счет магазинов малой площади с выкладкой товара в несколько ярусов. В компании утверждают, что для открытия точек площадью в два-три раза меньше обычных требуется втрое меньше вложений. Эксперты отмечают, что магазины стандартного формата рассчитывались под создание бренд-зон для уже ушедших из России компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сеть «М.Видео-Эльдорадо» завершила закупки, связанные с открытием магазинов нового формата «М.Компакт», свидетельствуют данные собственной торговой площадки компании. Согласно запросам, опубликованным с декабря 2022 года по март 2023 года, компания заказала проектирование и строительство как минимум семи магазинов подобного формата.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили “Ъ”, что «тестируют формат» магазинов площадью 500–600 кв. м при стандартной для «М.Видео» 1000–1500 кв. м: «Мы уже открыли три таких магазина — в Москве, Зеленодольске и Казани».

Ассортимент в магазинах формата «М.Компакт» будет сопоставим с таковым для стандартных магазинов. Но для них используется вертикальное торговое оборудование, которое позволяет выставлять технику в несколько ярусов. Открытие точек «М.Компакт» требует втрое меньше инвестиций, чем стандартных магазинов, уточнил директор по развитию сети и эксплуатации «М.Видео-Эльдорадо» Борис Огарков: «Магазины могут выйти на целевой уровень рентабельности уже в первый год работы».

Согласно сведениям о закупках, «М.Видео» рассчитывает открыть точки «М.Компакт» как в городах, где сеть уже представлена стандартными магазинами, так и в райцентрах, где их до сих пор нет. В частности, в марте 2023 года «М.Видео-Эльдорадо» запрашивало предложения по проектированию и строительству магазинов в Каменск-Уральске (Свердловская область), Ишимбае (Башкортостан) и Воткинске (Удмуртия).

В первых двух городах, по данным hh.ru, компания открыла вакансии на позицию директора гипермаркета. В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили “Ъ”, что группа «возобновила экспансию в регионы» и готовит к открытию магазины в Ишимбае и Воткинске.

Группа уже экспериментировала с небольшими магазинами: в 2021 году она открыла точки «Эльдорадо 250» площадью 250–500 кв. м. Магазины такого формата продолжают работу. Ни «М.Компакт», ни «Эльдорадо 250» не отличаются по брендированию от других стандартных магазинов сети.

Иначе организованы точки малого формата, например, у малых магазинов DNS (используют бренд «DNS Smart») и «Ситилинк» («Ситилинк-мини», работают только на выдачу заказов интернет-магазина). В «Ситилинке» сообщили “Ъ”, что на точки малого формата приходится порядка 15–20% выданных заказов.

Магазины электроники стандартной площади строились с расчетом на то, что компании уровня Apple и Samsung будут финансировать создание бренд-зон, отметил аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов: «Сейчас этого нет: бренды из Китая и Индии готовы платить, но на порядок меньше». Он отметил, что DNS уже практикует выкладку товаров в несколько ярусов: «Такой формат, во-первых, создает впечатление, что на прилавках представлено много товаров, во-вторых — позволяет продавать поставщикам нужное им место на полках, как в продуктовых магазинах».

Для «М.Видео» на данный момент было бы логичным сокращать площади и уже существующих магазинов, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «Достаточно большое количество магазинов занимают излишние площади, и стойки приоритетной выкладки стоят пустые». Он добавляет, что на рынке потребительской электроники уже наблюдается затоваривание — в частности, в сегменте ноутбуков (см. “Ъ” от 13 февраля): «В перспективе двух-трех лет вряд ли удастся вернуться к объему рынка уровня 2021 года».

Расширение сети магазинов в малых городах господин Кусков назвал выигрышным вариантом: «Маркетплейсы забирают у розничных магазинов часть продаж, но потребителям все еще важно физически опробовать технику перед покупкой».

Юрий Литвиненко