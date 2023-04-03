В Госдуму внесен законопроект о запрете расторгать срочные трудовые договоры с участниками спецоперации

Законопроект с поправками в Трудовой кодекс, которые запретят расторгать срочные трудовые договоры с участниками военной операции России на Украине, внесли в Госдуму. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Господин Турчак пояснил, что срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами будут автоматически продлеваться при их истечении на время их военной службы. После возвращения с зоны военных действий они смогут сохранить за собой рабочее место. Законопроект подготовила рабочая группа по вопросам спецоперации.

Осенью в трудовой кодекс внесли поправки, которые запретили работодателям разрывать трудовые договоры с работниками, призванными на службу по частичной мобилизации. Рабочие места за мобилизованными будут сохраняться на все время военной службы.

Олеся Павленко