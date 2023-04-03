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Коммерсантъ FM
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Reuters: Россия в марте увеличила экспорт дизтоплива на 12%

Экспорт Россией дизтоплива в марте составил около 4,5 млн тонн в сутки, что на 12% больше по сравнению с февралем, сообщает Reuters со ссылкой на Refinitiv. По его данным, в марте основным направлениям поставок дизтоплива и газойля была Турция, отгрузки в которую увеличились почти вдвое, до 1,6 млн тонн. Из этого объема примерно 0,5 млн тонн еще находятся в пути, их отгружают в основном из портов РФ на Балтике.

В общей сложности в марте Россия отгрузила из своих портов около 300 тыс. тонн дизтоплива в Бразилию, почти столько же — в направлении крупного торгового хаба Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отгрузки в Саудовскую Аравию снизились на 86,3%, с 485 тыс. тонн в феврале до 66 тыс. тонн в марте, но трейдеры не исключают поставок в этом направлении через рейдовые перевалки «борт-в-борт» (ship-to-ship, STS).

Еще порядка около 1 млн тонн дизтоплива отгрузили в страны Африки, включая Ливию, Тунис, Нигерию, Гану, Того, Сенегал и Марокко. Примерно 0,7 млн тонн, отгруженных в марте, пока не имеет конечного пункта назначения или следует в направлении STS-перевалок. Около 2,5 млн тонн находятся в пути к месту назначения и часть объемов могут изменить направление поставки, уточняет Reuters.

России пришлось искать новые пути поставок топлива на фоне введенного 5 февраля странами G7, Евросоюза (ЕС) и Австралией ценового потолка для российских нефтепродуктов, перевозимых морским путем. Для нефтепродуктов, которые торгуются с премией к нефти (бензинов и бензиновых смесей, газойлей, дизельного топлива и авиационного керосина), потолок цен составляет $100 за баррель, а для тех, что торгуются с дисконтом (нафты, различных мазутов и масел, а также отработанных нефтепродуктов),— $45 за баррель. В 2022 году на Россию приходилось 9,3% глобальных объемов грузоперевозок нефтепродуктов. В ЕС рассчитывают, последствия санкций для экономики РФ должны быть ощутимыми.

Подробности — в приложении «Ъ» «Дизель дальнего плавания».

Лаура Кеффер

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