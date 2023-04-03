Директор Краснокамского РМЗ решил переизбраться в местную думу

Директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов заявился на участие в предварительном голосовании «Единой России» на выборах в думу Краснокамского городского округа по одномандатному округу №10. Об этом сообщает реготделение партии власти в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отметим, что господин Теплов является действующим депутатом Краснокамской думы по одномандатному округу №10. В 2018 году руководитель КРМЗ участвовал в выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца.

Электронное предварительное голосование «Единой России» назначено на 22 – 28 мая. Выдвижение кандидатов будет проходить до 27 апреля. Регистрация избирателей на сайте предварительного голосования — с 17 апреля по 26 мая. Результаты голосования планируется объявить 30 мая. Победители будут представлять «Единую Россию» на выборах в Краснокамскую думу в единый день голосования, 10 сентября.