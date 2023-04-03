За игристым в Тоскану

Несмотря на сложности с логистикой, виноделы Италии по итогам 2022 года нарастили на 16% год к году экспорт в Россию. В целом за прошлый год в РФ из Италии было ввезено вина на €172 млн, сообщает итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti. Таким образом, утверждают в ассоциации, итальянские виноделы в прошлом году заняли около трети российского рынка импортного алкоголя, обогнав Испанию и Грузию.

Поскольку санкции ЕС запрещают экспортировать в Россию алкоголь дороже €300 за бутылку, из Италии импортируются напитки среднего ценового сегмента и более дешевые вина. В 2022 году наибольший прирост — почти на 30%, до €48 млн — показали поставки в РФ просекко, сообщает Coldiretti со ссылкой на данные Национального института статистики Италии. В целом на игристые вина пришлось больше половины проданных в России итальянских напитков: на них пришлось больше €91 млн, что больше на 28% год к году. Объем экспорта тихих вин вырос всего на 5%, до €81 млн. Основные поставки вин на российский рынок шли из Тосканы, Сицилии, Пьемонта и Венето.