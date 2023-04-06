Бизнес за гранью вторсырья и переработки

Некоторые компании все еще считают себя циклическими, добавив 10–20% вторсырья в конечный продукт, хотя их бизнес-модель остается линейной. Другие бизнесы включают циклическую экономику в стратегии развития, чтобы снизить риски, связанные с поставками материалов, уменьшить затраты на ресурсы, найти новые ниши и удовлетворить запрос потребителей на экологическую осознанность и экономию средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Circularity Gap Report, отчет, который оценивает возврат материалов в мировую экономику, демонстрирует, что цикличность мира снижается. В 2018 году она составляла 9,1%, в 2020-м — 8,6%, а в 2023-м — 7,2%. Это означает, что человечество живет за счет использования первичных ресурсов, практикуя линейную модель «взять ресурсы—произвести товар—использовать и выбросить». Такой расточительный способ использования ресурсов и материалов приводит к негативным экономическим, социальным и экологическим последствиям. Изменение климата, рост цен на ресурсы и продовольствие, экологические проблемы и социальное напряжение — лишь некоторые из них.

Метрики для оценки цикличности появились не так давно, все они применяются для разных целей. Для оценки цикличности городов или национальных экономик применяют Circularity Gap Report, для деятельности компаний, продуктов или бизнесов — Circular Transition Indicators или Circulytics. В начале 2023 года Circular Economy Indicator Coalition при поддержке Accenture, World Economic Forum и заинтересованных бизнесов выпустили гид (Corporate сircular target-setting guidance), в котором описывается, как устанавливать KPI по циклической экономике в компаниях, какие метрики использовать и какие преимущества это дает бизнесам. Его авторы признают, что пока такие метрики и оценки находятся в процессе становления, подчеркивая: достижение отдельных KPI не означает, что компания встроена в циклическую экономику. Переход к ней требует совместных усилий всех участников рынка, так как это системное решение.

Так, в метрике Circulytics для оценки цикличности компании кроме объемов потока и запасов материалов необходимо указать, закреплена ли цикличность в стратегических документах компании, затрагивает ли идея перехода на циклическую экономику как топ-менеджмент, так и рядовых сотрудников, какие навыки есть у сотрудников, учитывается ли новый подход при общении с поставщиками, клиентами, занимаются ли в компании инновациями в этом направлении, какую долю занимают циклические сервисы, энергию из каких источников использует компания, сколько денег направляют на развитие циклической экономики в компании. То есть оценка цикличности бизнеса строится не на оценке объема переработанных отходов, а затрагивает многие сферы деятельности компании.

Компании начинают учиться применять принципы повторного использования ресурсов и выбирать устойчивые материалы в дизайне товаров. Однако развитие инноваций в материалах не успевает за ростом мирового потребления. Внимания только к материальным потокам недостаточно для перехода к регенеративному будущему. Кроме того, попытка включить циклические принципы в линейную модель лишь на уровне товаров сталкивается с рыночными ограничениями: сделать это сложно и дорого. Поэтому наряду с изменением принципов дизайна продукта важно переходить на циклические подходы в операционных и бизнес-моделях.

Чтобы такие решения были рабочими, а не красивой «зеленой картинкой», необходимо сделать так, чтобы они не были финансовой обузой для компании. При правильной проектировке циклических бизнес-моделей они позволяют сохранять ценность активов как можно дольше. Благодаря же большему контролю за материалами и компонентами по всей цепочке создания ценности можно получить добавленную стоимость там, где материалы раньше терялись, или создавать сервисы по ремонту, обратной логистике и переработке материалов.

Современная практика насчитывает как минимум три вида циклических бизнес-моделей. Первый предполагает, что продукт остается в собственности производителя, а пользователю предоставляется на время. Лизинг, аренда, подписка — возможные варианты, когда компания может оставить контроль над произведенными товарами и материалами. Такая модель хорошо подходит для высокотехнологичных продуктов и оборудования. Пользователи получают доступ к использованию дорогостоящего оборудования без необходимости его выкупа, а компании могут выстраивать более долгосрочные отношения с клиентами, взаимодействуют с ними на постоянной основе, предлагая обновления и хлопоты по ремонту в случае поломки товара. Когда компания оставляет товары в собственности, это позволяет ей уменьшать риски по поставкам материалов, а также быстрее вносить изменения в производственные процессы в случае неудовлетворенности клиентов качеством товаров. Хотя такая модель все чаще встречается для сложных и высокотехнологичных продуктов, например для оборудования по печати, в последнее время она стала распространяться на товары повседневного спроса. Например, Bundles предлагает стиральную и посудомоечную машины по подписке, если машина нужна во временное пользование, например на время аренды жилья.

Cyclon — беговые кроссовки, которые профессиональным спортсменам приходится менять часто, полностью подходят для вторичной переработки. Это второй тип бизнес-модели. Дизайн для переработки предполагает, что на этапе создания бизнес-модели компания закладывает циклические принципы, которые помогают вернуть материалы в оборот после их использования. Кроссовки Cyclon созданы так, чтобы максимальный объем материалов с максимальной ценностью возвращался в цикл для производства новых товаров. Если компания использует свое же переработанное сырье, она заинтересована в его высоком качестве для максимизации выгоды.

Продление срока жизни товаров как еще одна циклическая бизнес-модель может казаться плохой идеей, так как покупатели будут приобретать меньше товаров. Но плохой эта идея выглядит в линейной системе. В циклической же компании предлагают дополнительные сервисы по сервисному обслуживанию, ремонту, апгрейду, которые помогают продлить срок жизни товаров и материалов и более тесно взаимодействовать с пользователями по большему набору услуг. Магазин товаров секонд-хенд IKEA в Швеции показывает пример, как такая модель может быть прибыльной. За 2022 год продажи секонд-хенда выросли более чем вдвое. Магазин в Ретуне в прошлом году смог выйти на рентабельность. Около 43 тыс. товаров получили вторую жизнь, а не были отправлены в отходы.

Компании часто комбинируют применение циклических бизнес-моделей. Например, Caterpillar использует две стратегии: предоставляет оборудование на время пользования под залог, а саму продукцию делает с возможностью ремонта и восстановления. В подразделениях Caterpillar, которые занимаются восстановлением тяжелой техники (Cat Reman), заняты 3,6 тыс. человек по всему миру. Благодаря им компания смогла увеличить прибыль, продолжая производить компоненты высочайшего качества, заменяя продукты до того, как они сломаются, и восстанавливая. Для производства новой продукции компания использует комбинации из новых и бывших в употреблении деталей. Покупатели платят меньшую цену за восстановленную продукцию, по качеству не отличающуюся от новой, благодаря снижению затрат компании на первичные материалы. Депозит за оборудование гарантирует возврат продукции, а сервисы по ремонту и гарантийному обслуживанию помогают выстраивать долгосрочные отношения с покупателями.

Другой пример комбинирования бизнес-моделей — подразделение Philips, которое занимается медицинским оборудованием. Компания планирует получать 25% прибыли от циклических продуктов и сервисов к 2025 году, развивая программу Trade In, используя восстановленные детали или переработанные локальными компаниями в соответствии со стандартами Philips. Компания также использует циклическую модель «сервис вместо продукта», предлагая подписку на портативное оборудование для УЗИ Lumify with Reacts. Она позволяет клиентам получать доступ к инновационным медицинским технологиям за приемлемую цену. Philips также предлагает клиентам сервисы по удаленному обслуживанию и апгрейду деталей, которые предотвращают преждевременную поломку оборудования, продлевают срок жизни деталей, предоставляют клиентам возможность пользоваться самыми передовыми технологиями, а компании — эффективно использовать свои активы.

Циклические бизнес-модели не только решают экологические проблемы, связанные с линейным мышлением и перепотреблением, они могут быть прибыльными и отвечать на новые вызовы меняющегося мира.

Екатерина Егорова, Moscow Circular