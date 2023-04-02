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Коммерсантъ FM
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Nikkei: США призывают G7 объединить усилия против экономического давления Китая

Соединенные Штаты подталкивают страны G7 (помимо США: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) к применению совместных мер против Китая в случае экономического давления КНР. Об этом сообщает портал Nikkei.

Среди прочего, пишет портал, правительство США и Конгресс обсуждают законопроект о повышении пошлин на китайские товары. Тем самым Вашингтон планирует избежать «экономического буллинга» от Пекина в отношении других стран.

Nikkei отмечает, что Вашингтон рассматривает коллективные меры как наиболее эффективные, поскольку многие страны экономически зависят от Китая. В связи с этим Пекин может приостановить «экономическое принуждение» в случае объединения стран Запада, считает американское правительство. Вашингтон уже попросил о включении этого вопроса в повестку встреч G7 в 2023 году, пишет Nikkei.

В конце февраля двухпартийная группа законодателей США представила законопроект, в рамках которого американский президент наделяется определенными полномочиями для поддержки союзников и партнеров, подверженных давлению со стороны Китая или других стран. В том числе он может попросить об изменении пошлин в пользу попавшей под давление страны.

Лусине Баласян

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