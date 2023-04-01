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Коммерсантъ FM
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СБУ подтвердила предъявление обвинения митрополиту Павлу по двум статьям

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) по двум статьям. Согласно пресс-релизу СБУ, митрополиту предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) УК Украины. У него провели обыски.

По версии СБУ, митрополит «в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий, пытался сформировать враждебные настроения к ним», а также «делал заявления, оправдывающие или отрицающие действия страны-агрессора». Это якобы подтвердила инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза, ее детали не приводятся.

«Закон и ответственность за его нарушение одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений. Сегодня враг пытается использовать церковную среду для продвижения пропаганды и раскола украинского общества. Но мы не дадим ему ни малейшего шанса! СБУ системно блокирует все попытки российских спецслужб, стремящихся использовать своих агентов для нанесения ущерба интересам и безопасности Украины»,— уверяет глава СБУ Василий Малюк.

В январе против митрополита Павла возбудили дело по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений (ст. 161 УК Украины). Сегодня, 1 апреля, наместник сообщил, что ему предъявили подозрения в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании». По его словам, его отправили под домашний арест. На какой срок, не уточняется.

В марте монахов Украинской православной церкви (УПЦ) обязали до конца месяца освободить сооружения Киево-Печерской лавры. Организация оспорила это решение, но суд отказался вставать на ее сторону. В Киеве обещали предложить монахам УПЦ перейти в состав недавно основанной Православной церкви Украины (Московский патриархат не признает организацию и считает ее раскольнической).

Подробнее о церковном расколе читайте в публикации «Ъ» «Крестный уход».

Лаура Кеффер

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