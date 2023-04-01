Настоятель Киево-Печерской лавры заявил, что его отправили под домашний арест

Настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь), которому Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении в сотрудничестве с Россией, заявил, что его отправили под домашний арест. Сама СБУ пока никак не комментировала эту информацию.

«Мне дали домашний арест»,— рассказал митрополит, не приведя подробностей. Видео его общения с журналистам опубликовало издание «Вести.ua». СБУ сейчас проводит обыск в помещении, где проживает митрополит.

Ранее сегодня, 1 апреля, наместник сообщил, что ему предъявили подозрения в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании». В январе против митрополита возбудили дело по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений (ст. 161 УК Украины).

На Украине разгорелся конфликт между Украинской православной церковью (УПЦ) и представителями Киево-Печерской лавры. В марте монахов УПЦ обязали до конца месяца освободить сооружения лавры. В Киеве говорили, что предложат монахам перейти в состав недавно основанной Православной церкви Украины (Московский патриархат организацию не признает и считает раскольнической).

О церковном расколе в стране читайте в публикации «Ъ» «Крестный уход».

Лаура Кеффер