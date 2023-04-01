СБУ заподозрила наместника Киево-Печерской лавры в сотрудничестве с Россией

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) сообщил, что ему предъявлены подозрения в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании». У него дома проводят обыск.

Сам митрополит рассказал, что ему «в двух словах» объяснили, в чем его обвиняют. «Еще говорят, что я проклинал президента (Украины.— "Ъ"). Никого я не проклинал. Я сказал слова Евангелия, что наши слезы не упадут на землю, а упадут на головы тех, кто вызвал эти беспорядки»,— сказал митрополит, видео с которым публикуют украинские СМИ.

По данным «РИА Новости», обыски проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). «СБУ пришли в дом владыки Павла, обыски уже идут. Это 42-й корпус в Лавре»,— уточнил источник агентства.

В январе митрополит Павел заявил, что власти Украины организовали гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ). В том же месяце против него возбудили уголовное дело по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений (ст. 161 УК Украины).

В марте монахов УПЦ обязали до конца месяца освободить сооружения Киево-Печерской лавры. Организация оспорила это решение, однако, по словам представителей УПЦ, трое судей взяли самоотвод от рассмотрения дела. В Киеве говорили, что предложат монахам УПЦ перейти в состав недавно основанной Православной церкви Украины (Московский патриархат организацию не признает и считает раскольнической).

О церковном расколе на Украине — в публикации «Ъ» «Крестный уход».

Лаура Кеффер