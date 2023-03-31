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Коммерсантъ FM
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Суд на Украине отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры

Господарский суд Киева отказался удовлетворять иск Украинской православной церкви (УПЦ) к Киево-Печерской лавре, говорится в судебном постановлении от 30 марта. Монахи просили приостановить их выселение на время судебного разбирательства.

10 марта монахов УПЦ обязали освободить сооружения Киево-Печерской лавры до 29 марта включительно. 23 марта организация оспорила решение в суде, однако, по словам представителей УПЦ, трое судей взяли самоотвод от рассмотрения этого дела. В Киеве говорили, что предложат монахам УПЦ перейти в состав недавно основанной Православной церкви Украины (Московский патриархат организацию не признает и считает раскольнической).

О церковном расколе на Украине — в публикации «Ъ» «Крестный уход».

Лаура Кеффер

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