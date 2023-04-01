ГОСТ для алкозамков вступил в силу

В России 1 апреля начал действовать ГОСТ для алкозамков. Он устанавливает технические требования к составу, функциональности, безопасности и алгоритмам работы устройства. Документ носит рекомендательный характер.

Алкозамок не дает возможности начать движение транспорта при обнаружении паров этанола в выдыхаемом водителем воздухе. Информация о попытке запуска мотора может передаваться оператору ЭРА-ГЛОНАСС.

ГОСТ разработан ФГУП НАМИ. В январе его утвердил Росстандарт. Ведомство считает, что документ позволит создать механизм контроля за состоянием водителей, чтобы они не садились за руль под алкогольным опьянением. Это поможет улучшить безопасность на дорогах.

Подробнее о документе — в материале «Ъ» «Пьянство на замке».

Леонид Уварчев