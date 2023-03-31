В Краснодаре официально запретят рекламные вывески на иностранных языках

Власти Краснодара планируют закрепить ограничение на использование вывесок на иностранных языках в Правилах благоустройства. Соответствующую инициативу обсудят на публичных слушаниях, сообщает пресс-служба городской мэрии.

По данным департамента архитектуры и градостроительства, в Правилах благоустройства также появятся дополнительные требования для нестационарных торговых объектов на территории многоквартирных домов, рекомендации по архитектурной подсветке и материалам отделки на магистральных улицах. Кроме того, предлагается расширить количество магистральных улиц с 34 до 107.

Публичные слушания пройдут 24 апреля в 10:00 в актовом зале администрации Западного округа по ул. им. Калинина, 339.

С материалами может ознакомиться любой желающий с 10 по 24 апреля по пяти адресам:

ул. Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00;

ул. Ставропольская, 77, кабинет №118, по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00;

ул. им. Максима Горького, 66, кабинет №1, по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00;

ул. им. Яна Полуяна, 60, по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00;

ул. им. Селезнева, 244, по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.

Идея запретить англоязычную рекламу родилась три года назад. В ноябре 2020 года профильный комитет ЗСК провел анализ, который подтвердил: большинство краснодарских билбордов и вывесок выполнено на иностранном языке. Двуязычные аншлаги также планировали убрать и из центра Сочи. Чиновники объясняли решение тем, что такая «наружка» портит вид городских улиц и нарушает закон «О государственном языке РФ».

Олег Исаев

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