ЦБ: четверть российских домохозяйств имеют долги

В 2022 году у 23,1% российских семей были долги, свидетельствуют подсчеты Центробанка, которые приводит РБК. Медианная сумма долга составила 140 тыс. руб., то есть около 50% домохозяйств имеют долг выше этого показателя.

У наибольшей доли домохозяйств с задолженностями (10,5%) есть долги по потребительским кредитам. Медианная сумма долга — 100 тыс. руб., но она значительно выше по ипотеке — 973,9 тыс. руб. Такой тип задолженности есть у 5,3%.

Около 4% семей имеют долги по автокредитам с медианной суммой долга 227,6 тыс. руб. Задолженности по кредитным картам есть у 6,4% (с медианой 30 тыс. руб.), по микрозаймам — у 0,6% (медиана — 25 тыс. руб.). У частных лиц заняли 4,6% семей (9 тыс. руб.).

Финансовые активы имеют 65,1% семей. Их медианная сумма составляет 15,7 тыс. руб. Большая часть россиян (64,5%) хранят средства на банковских счетах (с медианой 15 тыс. руб.). В акции и облигации вкладываются 1,6% семей (с медианой 26,5 тыс. руб.). Паи в ПИФах есть только у 0,3% семей (82,5 тыс. руб.), в криптовалюте — у 0,4% опрошенных (17,5 тыс. руб.).

Банк России проводил исследование с апреля по август 2022 года в 38 населенных пунктах. В нем участвовали около 6 тыс. домохозяйств, или 12 тыс. человек. С мая по июнь 2022 года было получено 70% ответов.

Анастасия Ларина