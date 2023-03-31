Песков назвал закрытой информацию о задержании журналиста WSJ Эвана Гершковича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что детальная информация о задержании журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича носит закрытый характер.

Журналисты попросили Дмитрия Пескова разъяснить сделанное им ранее заявление о том, что Эван Гершкович был «взят с поличным». «Мы детальной информацией не располагаем, естественно, она закрытого характера, занимается этим Федеральная служба безопасности»,— ответил он.

ФСБ задержала господина Гершковича в Екатеринбурге вчера, 30 марта. Спецслужба утверждает, что журналист WSJ собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну. В тот же день Дмитрий Песков заявил, что журналиста «взяли с поличным». Эван Гершкович был арестован по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

WSJ назвала обвинения их сотрудника в шпионаже необоснованными и призвала к его немедленному освобождению. В Белом доме США заявили, что находятся в контакте с российскими властями по этому вопросу. В МИД РФ сообщили, что Эвану Гершковичу предоставлен консульский доступ.

Подробнее — в материале «Ъ» «От ЧВК до УК».

Милена Костерева