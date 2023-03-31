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Коммерсантъ FM
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Как споры перенесли в Россию

История вопроса

В июне 2020 года вступили в силу ст. 248.1 и 248.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Они вводили подсудность госсудам РФ споров с российскими гражданами и компаниями, в отношении которых введены «ограничительные меры», а также давали им право требовать запрет разбирательств в иностранных судах и арбитражах. Если в договоре с иностранным контрагентом была арбитражная оговорка, она признавалась неисполнимой в случае наличия у российского лица «препятствий в доступе к правосудию».

Одним из ярких примеров работы механизма стал иск ОАО «Силовые машины» (контролируется Алексеем Мордашовым) о взыскании 268 млн руб. с украинской ДТЭК «Востокэнерго» (управляет энергоактивами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова). «Востокэнерго» задолжало деньги по двум контрактам, в рамках которых истец выполнял работы на Луганской и Бурштынской ТЭС. Украинская компания отказалась платить, после того как в январе 2018 года «Силовые машины» попали сначала в американский, а затем в украинский санкционные списки. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в апреле 2021 года удовлетворил иск «Силовых машин», апелляция и кассация поддержали его решение.

Первое время арбитражные суды РФ трактовали новую норму по-разному. Некоторые считали, что для перевода разбирательства в Россию лицу нужно доказать конкретные препятствия (в найме иностранных юристов, оплате их услуг, арбитражного сбора и др.). Но в декабре 2021 года ВС в рамках спора «Уралтрансмаша» с польской Pesa Bydgoszcz признал право любых попавших под санкции российских лиц перевести спор с иностранным контрагентом в суд РФ. Экономколлегия решила, что не нужно доказывать наличие ограничений на практике, достаточно подтвердить сам факт введения санкций. Они, по мнению ВС, автоматически мешают «беспристрастному рассмотрению» спора за рубежом.

В итоге после некоторых колебаний (БМ-банку не сразу разрешили судиться в РФ с итальянской Rizzani de Eccher Societa per azioni) практика пришла к единообразию — арбитражные суды стали поддерживать просьбы подсанкционных российских лиц, настаивавших на отечественном правосудии в спорах с иностранными контрагентами.

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