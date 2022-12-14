Эрдоган призвал начать транспортировку туркменского газа на западные рынки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что необходимо приступить к реализации транзита природного газа из Туркменистана на западные рынки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Turkish Presidency Press Office Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Turkish Presidency Press Office

«Мы готовы сотрудничать с нашими туркменскими и азербайджанскими коллегами на Каспии. Теперь нам необходимо таким же образом начать работу по транспортировке туркменского природного газа на западные рынки»,— сказал господин Эрдоган на саммите глав Турции, Азербайджана и Туркменистана, который проходит в Туркменистане (цитата по Anadolu).

Ранее Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника писало, что президент Турции использует встречу с президентами Туркменистана и Азербайджана, чтобы возродить идею транзита туркменского природного газа через его страну в Европу.

По данным агентства, идея заключается в том, чтобы транспортировать газ на судах в Азербайджан, а затем закачивать его в цепочку трубопроводов Южного газового коридора, соединяющую Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию.

Азербайджан уже поставляет газ в Европу, помогая западным странам заместить российское топливо. Ресурсы Туркменистана остаются в значительной степени неиспользованными. Страна не может поставлять газ в Европу из-за отсутствия договоренностей о его транспортировке через Каспийское море по трубопроводу.

Недавно президент России Владимир Путин и президент Турции договорились построить в Турции новый газовый хаб, чтобы перенаправлять потоки российского газа в страны ЕС.

Дарья Эрозбек