ФАС усмотрела признаки «мусорного» картеля

ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении самарского регоператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоСтройРесурс» и пяти транспортировщиков отходов. Торги по транспортировке ТКО проводились в регионе в 2019–2021 годах. Общая сумма начальных цен контрактов составила свыше 31 млрд руб. ФАС подозревает, что регоператор и транспортировщики ТКО создавали преимущественные условия на торгах и ограничили число их потенциальных участников. Также антимонопольная служба усматривает в действиях транспортировщиков признаки картельного сговора для поддержания цен на торгах. Если вина компаний будет установлена, им грозят оборотные штрафы. В «ЭкоСтройРесурсе» отмечают, что жалоб от заинтересованных лиц ни в адрес ФАС России, ни в адрес регоператора за всю историю торгов не поступало — «торги проводятся открыто, на сайте ­госзакупок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФАС подозревает, что регоператор и транспортировщики ТКО создавали преимущественные условия на торгах и ограничили число их потенциальных участников

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ ФАС подозревает, что регоператор и транспортировщики ТКО создавали преимущественные условия на торгах и ограничили число их потенциальных участников

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 17 закона о защите конкуренции в отношении регоператора Самарской области по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «ЭкоСтройРесурс» и пяти транспортировщиков отходов (ООО «ТрансРесурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый город»). Информация опубликована на сайте антимонопольного органа.

• ООО «ЭкоСтройРесурс» создано в 2013 году в Самаре. По данным СПАРК-Интерфакс, собственниками компании являются ООО «Капитал Актив» (Татьяна Звягина) и Василиос Зиакас. Руководит обществом Михаил Захаров. В 2021 году выручка «ЭкоСтройРесурса» достигла 5,4 млрд руб., убыток составил 200 млн руб.

Торги по транспортировке отходов проводились в Самарской области в 2019–2021 годах. Общая сумма начальных цен контрактов составила свыше 31 млрд руб. ФАС подозревает организации в том, что они заключили антиконкурентное соглашение для ограничения числа потенциальных участников торгов и создания транспортировщикам преимущественных условий. Подробности дела не уточняются.

Также антимонопольная служба видит в действиях транспортировщиков ТКО признаки картельного сговора (п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции») для поддержания цен на торгах. «Действия компаний привели к заключению большинства контрактов с минимальным снижением цены»,— отмечают в ФАС.

Как уточняют представители антимонопольного органа, если вина компаний будет установлена, им грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ.

Директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров сообщил «Ъ», что компания не получала претензий от ФАС России: «Мы направили ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Суть обвинений из указанного пресс-релиза не ясна. Жалоб от заинтересованных лиц ни в адрес ФАС России, ни в адрес регоператора за всю историю торгов не ­поступало».

Глава компании отметил, что торги проводятся открыто, на сайте госзакупок: «Более того, самарский регоператор — один из немногих в стране, кто приложил много усилий, чтобы сохранить даже самый малый бизнес в сфере перевозок. Оказывали помощь техникой, контейнерами и сотрудниками».

«Возбуждение дела не равно подтверждению обвинений. Дело инициировано депутатом Михаилом Матвеевым, на заявление которого надзорные органы не могут не реагировать. За последнее время было уже несколько громких обвинений с его стороны, которые ничем не подтвердились при проверках и в судах. По одной из версий, которую мне рассказали, идет мощное финансирование предвыборной кампании со стороны представителя бизнеса, стремящегося захватить рынок перевозок ТКО»,— рассказал Михаил Захаров.

Как отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский, поскольку ценовой сговор, в том числе и на торгах, прямо запрещен законодательством в сфере защиты конкуренции, то предполагается, что такое соглашение носит неформальный характер, то есть документ, обязывающий его участников действовать согласованно в целях снижения, повышения или удержания цены, который мог бы служить прямым доказательством нарушения, не существует.

По словам эксперта, на сегодня не существует и единого стандарта доказывания ценовых сговоров: «Практика же сводится к тому, что антимонопольный орган может делать выводы об их наличии на основании косвенных признаков. Проще говоря, если мы говорим о сговорах на торгах, антимонопольный орган изучает, каким образом те или иные их участники ведут себя в ходе конкурентных процедур, изучает также наличие связей между ними. Если антимонопольный орган на основании анализа видит, что в торгах участвуют одни и те же поставщики, а их поведение указывает на стремление достигнуть конкретного результата, например, удержать цену контракта в интересах конкурента, то может прийти к выводам о наличии картеля».

«Как показывает практика, оспорить решение антимонопольного органа крайне сложно опять же из-за отсутствия единого стандарта доказывания и неформального характера ценовых сговоров. Если антимонопольный орган возбудил в отношении участников рынка услуг по обращению с ТКО дело о сговоре на торгах, с крайне высокой долей вероятности следствием этого будет предписание об устранении выявленного нарушения и назначение оборотных штрафов. Оспорить такое решение возможно в суде, но, как было сказано, практика складывается в пользу антимонопольных органов»,— рассуждает Илья Жарский.

Ани Айвазян