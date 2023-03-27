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Коммерсантъ FM
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Торговать — не инвестировать

Татьяна Едовина о перспективах замещения юанем доллара в платежном балансе

Разворот российского бизнеса на восток в торговле и логистике произошел существенно быстрее, чем в инвестициях: участники финансовой конференции АКРА, прошедшей на прошлой неделе, отметили нехватку на рынке «длинных» денег после ухода западных инвесторов и в целом низкую ликвидность в том числе для хеджирования валютных рисков.

Татьяна Едовина

Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Объем биржевых торгов юанем в феврале этого года составил 39% против 0,3% в феврале прошлого года, доля доллара США сократилась до 38% с 88% годом ранее, а доля евро — с 21% до 12%, на торги в тенге, лире, гонконгском долларе и армянском драме приходится менее 1% от общего объема (расчеты Дениса Соловьева из Россельхозбанка). При этом более 90% операций по-прежнему проводятся через кросс-курсы к доллару (это дает более выгодный курс).

Несколько компаний уже разместили облигации в юанях — главным образом это «Роснефть» (два выпуска облигаций по 15 млрд юаней, на них приходится 40% от общего объема таких размещений на локальном рынке), а также «Русал», «Полюс», «Металлоинвест». В целом активность корпоративных заемщиков на российском рынке резко выросла в четвертом квартале прошлого года — в декабре они разместили облигации на рекордный 1 трлн руб. Участники рынка ждут, что рано или поздно юаневые бонды разместит и Минфин, наращивающий заимствования для покрытия дефицита бюджета.

Увеличению популярности операций в юанях на локальном рынке, очевидно, будут способствовать сохранение санкций и дальнейшая переориентация торговли на страны, не поддержавшие введение ограничений: оборот со странами ЕС (по-прежнему крупнейшим торговым партнером РФ по итогам 2022 года), по данным европейской статистики, за год уже сократился почти вдвое (к декабрю экспорт в Россию упал до €4,3 млрд, импорт — до €10,3 млрд, при этом десятый пакет санкций и эмбарго на ввоз нефтепродуктов начали действовать уже в этом году). Оборот с Китаем в то же время вырос почти на 30%.

Однако ключевым остается другой вопрос: смогут ли иностранные инвесторы из дружественных стран стать полноценными участниками российского рынка — в условиях нехватки ликвидности доходность по российским бумагам может существенно превышать ставки на более открытых рынках. Пока такой доступ на практике существенно осложнен, как и открытие счетов для нерезидентов. Но не менее важной является открытость, и, с другой стороны, возможность привлечения денег на китайском рынке (или от китайских инвесторов на российском рынке) и раньше не представлялась легкореализуемой, теперь же процесс существенно осложнен рисками вторичных санкций — в финансовом мире их соблюдение контролировать существенно проще, чем на таможне.

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