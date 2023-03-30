Галицкий подарил сад

В Краснодаре 30 марта открылся Японский сад. Кусочек страны восходящего солнца разместился на 7,5 га в парке «Краснодар». По площади он обошел знаменитый бельгийский Japanse Tuin, который считался самым большим в Европе (2,5 га). Японский сад в кубанской столице на протяжении двух лет строил миллиардер и меценат Сергей Галицкий. Стоимость создания новой достопримечательности держится в секрете, ранее Forbes оценил весь «парк Галицкого» в 70 млн долларов. Первые снимки краснодарского Японского сада — в фотогалерее «Ъ–Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Открытие Японского сада в парке «Краснодар» прошло тихо, без анонса и пафоса — объявление о начале его работы просто появилось рано утром 30 марта в соцсетях. Фото: Игорь Чураков Плата за посещение Японского сада не взимается. Единственное условие – необходимо заранее получить QR-код на сайте проекта. Единовременно в парке могут находиться до 200 человек. Фото: Игорь Чураков В день открытия QR-коды разобрали в первые два часа. Дирекция парка приняла решение организовать посещение Японского сада 30-31 марта в порядке живой очереди. Фото: Игорь Чураков В Японском саду растут более 13 тыс. деревьев и кустарников , а также почти 300 тыс. цветов. Фото: Игорь Чураков В Японском саду создано 26 локаций. Фото: Игорь Чураков Протяженность прогулочных троп, выложенных камнями, составляет 3,5 тыс. м. Фото: Игорь Чураков Время прогулок в саду не ограничено. Фото: Игорь Чураков На территории Японского сада создано большое количество искусственным водоемов и водопадов. Фото: Игорь Чураков Водоемы в японском саду не могут иметь геометрическую форму. Фото: Игорь Чураков Чайный домик. Фото: Игорь Чураков Реализуя концепцию Японского сада, его создатели тщательно подбирали каждый камень. Фото: Игорь Чураков Купаться в водоемах парка строго запрещено. Фото: Игорь Чураков Японский сад символизирует совершенный мир земной природы. Фото: Игорь Чураков Сливы в цвету. Фото: Игорь Чураков Пагода Тахото — символизирует в саду здание буддийского храма. Фото: Игорь Чураков Пагода Тахото — символизирует в саду здание буддийского храма. Фото: Игорь Чураков Японский сад принимает гостей с 5 утра до полуночи. Фото: Игорь Чураков Готовится к открытию японский ресторан. Фото: Игорь Чураков Пруд с мостом Яцухаси. Фото: Игорь Чураков Бамбуковая роща. Фото: Игорь Чураков Следующая фотография 1 / 20 Открытие Японского сада в парке «Краснодар» прошло тихо, без анонса и пафоса — объявление о начале его работы просто появилось рано утром 30 марта в соцсетях. Фото: Игорь Чураков Плата за посещение Японского сада не взимается. Единственное условие – необходимо заранее получить QR-код на сайте проекта. Единовременно в парке могут находиться до 200 человек. Фото: Игорь Чураков В день открытия QR-коды разобрали в первые два часа. Дирекция парка приняла решение организовать посещение Японского сада 30-31 марта в порядке живой очереди. Фото: Игорь Чураков В Японском саду растут более 13 тыс. деревьев и кустарников , а также почти 300 тыс. цветов. Фото: Игорь Чураков В Японском саду создано 26 локаций. Фото: Игорь Чураков Протяженность прогулочных троп, выложенных камнями, составляет 3,5 тыс. м. Фото: Игорь Чураков Время прогулок в саду не ограничено. Фото: Игорь Чураков На территории Японского сада создано большое количество искусственным водоемов и водопадов. Фото: Игорь Чураков Водоемы в японском саду не могут иметь геометрическую форму. Фото: Игорь Чураков Чайный домик. Фото: Игорь Чураков Реализуя концепцию Японского сада, его создатели тщательно подбирали каждый камень. Фото: Игорь Чураков Купаться в водоемах парка строго запрещено. Фото: Игорь Чураков Японский сад символизирует совершенный мир земной природы. Фото: Игорь Чураков Сливы в цвету. Фото: Игорь Чураков Пагода Тахото — символизирует в саду здание буддийского храма. Фото: Игорь Чураков Пагода Тахото — символизирует в саду здание буддийского храма. Фото: Игорь Чураков Японский сад принимает гостей с 5 утра до полуночи. Фото: Игорь Чураков Готовится к открытию японский ресторан. Фото: Игорь Чураков Пруд с мостом Яцухаси. Фото: Игорь Чураков Бамбуковая роща. Фото: Игорь Чураков