Галицкий подарил сад

В Краснодаре 30 марта открылся Японский сад. Кусочек страны восходящего солнца разместился на 7,5 га в парке «Краснодар». По площади он обошел знаменитый бельгийский Japanse Tuin, который считался самым большим в Европе (2,5 га). Японский сад в кубанской столице на протяжении двух лет строил миллиардер и меценат Сергей Галицкий. Стоимость создания новой достопримечательности держится в секрете, ранее Forbes оценил весь «парк Галицкого» в 70 млн долларов. Первые снимки краснодарского Японского сада — в фотогалерее «Ъ–Кубань».
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