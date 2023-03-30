МИД РФ: вопрос об обмене журналиста WSJ пока ставить не стоит

Вопрос об обмене журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, которого ФСБ задержала в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, сейчас ставить преждевременно, считает замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я вообще не стал бы сейчас в этой плоскости вопрос ставить, потому что некие обмены, которые имели место в прошлом, происходили по людям, которые уже отбывали наказание»,— заявил господин Рябков (цитата по ТАСС).

По мнению замглавы МИДа, российские граждане, которые сейчас отбывают наказание в США, оказались в «жерновах американской системы преследования» по принципу гражданства. «Посмотрим, как дальше разовьется этот сюжет»,— резюмировал Рябков.

8 декабря 2022 американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую осудили в России по делу о контрабанде наркотиков из-за провоза электронных сигарет с гашишным маслом, обменяли на осужденного в США по делам о торговле оружием и поддержке терроризма российского предпринимателя Виктора Бута.

Утром сегодня, 30 марта, о задержании господина Гершковича сообщила ФСБ. Журналиста подозревают в «сборе сведений в об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну» (состав по ст. 276 УК РФ). WSJ назвала обвинения необоснованными и призвала освободить журналиста. В Кремле тем временем сообщили, что корреспондента «взяли с поличным». ФСБ попросила Лефортовский суд Москвы об аресте журналиста.

Григорий Лейба