Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ попросила суд арестовать журналиста The Wall Street Journal Гершковича

Следователи ФСБ попросили Лефортовский суд заключить под стражу журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Он обвиняется в шпионаже.

Эван Гершкович

Эван Гершкович

Фото: Соцсети Эвана Гершковича

Эван Гершкович

Фото: Соцсети Эвана Гершковича

Ранее сегодня, 30 марта, ведомство сообщило о задержании господина Гершковича в Екатеринбурге. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 276 УК («Шпионаж»). В ФСБ утверждают, что журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну». Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

WSJ назвала обвинения их сотрудника в шпионаже необоснованными и призвала к его немедленному освобождению. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что господин Гершкович был «взят с поличным». Лефортовский суд, где рассмотрят дело господина Гершковича, эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Чем известен задержанный ФСБ американский журналист Эван Гершкович

Читать далее

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что сейчас вопрос об обмене журналиста не стоит.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...