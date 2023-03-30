ФСБ попросила суд арестовать журналиста The Wall Street Journal Гершковича

Следователи ФСБ попросили Лефортовский суд заключить под стражу журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Он обвиняется в шпионаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эван Гершкович

Фото: Соцсети Эвана Гершковича Эван Гершкович

Фото: Соцсети Эвана Гершковича

Ранее сегодня, 30 марта, ведомство сообщило о задержании господина Гершковича в Екатеринбурге. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 276 УК («Шпионаж»). В ФСБ утверждают, что журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну». Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

WSJ назвала обвинения их сотрудника в шпионаже необоснованными и призвала к его немедленному освобождению. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что господин Гершкович был «взят с поличным». Лефортовский суд, где рассмотрят дело господина Гершковича, эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что сейчас вопрос об обмене журналиста не стоит.

Эрдни Кагалтынов