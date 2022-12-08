Экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер обменяли на осужденного в США Виктора Бута

Американскую спортсменку, экс-баскетболистку клуба УГМК Бриттни Грайнер, приговоренную судом в Москве к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, обменяли на осужденного в США россиянина Виктора Бута. Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, обмен прошел 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«В течение длительного времени РФ вела переговорный процесс с США по освобождению Бута. Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее Россия продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника», — отметили в ведомстве.

Напомним, Бриттни Грайнер выступала за екатеринбургский клуб УГМК с 2016 года. Ее задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. Она прилетела в Москву рейсом из Нью-Йорка, в ее багаже нашли электронные сигареты с гашишным маслом. При этом госпожа Грайнер заявляла, использовала медицинскую марихуану в США с разрешения врачей вместо анальгетика. В США официально признали баскетболистку «незаконно удерживаемой», а президент Джо Байден неоднократно заявлял о намерении освободить спортсменку.

Виктора Бyта задержали в 2008 году в Таиланде, в 2010 году его выдали США. Спустя два года его осудили на 25 лет за незаконные сделки с оружием и финансирование терроризма. Россиянин все обвинения отрицает. В 2021 году его мать Раиса Бут обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену с просьбой договориться о его возвращении.

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