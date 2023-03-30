«Авито Недвижимость»: за зиму цена на аренду квартир в России снизилась

Арендные ставки во многих городах России за период с ноября 2022 года по конец февраля 2023-го снизились. Однако по сравнению с зимним периодом 2021–2022 годов стоимость аренды квартир в среднем по стране выросла на 25%, следует из материалов исследования «Авито Недвижимости».

Наибольшее снижение с декабря прошлого года по февраль текущего продемонстрировали цены на аренду квартир в Сочи, где арендные ставки сократились на 14,3% и составили 30 тыс. руб. На 12% сократились цены на аренду в Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Севастополе. В Москве арендные ставки упали на 8,5%, до 54 900 руб.

«Сезонное оживление на рынках долгосрочной аренды в России не привело к росту средней стоимости квартир. Такая ситуация вынуждает собственников делать скидки, потому что без них удается сдать только самые бюджетные квартиры. Ощутимых колебаний спроса и цен мы не ожидаем, но весной рынок все-таки может оживиться»,— объяснил руководитель категории долгосрочной аренды Константин Каменев.

В годовом выражении арендные ставки за зимний период 2022–2023 годов в России выросли на 25%. Значительнее всего стоимость аренды квартир выросла в Воронеже — на 21,4%, до 17 тыс. руб. В Кирове и Омске ставки за год выросли на 20%. Стоимость аренды квартир в Калининграде снизились на 25%. На втором месте по падению арендных ставок за год — Москва. В столице снимать жилье стало дешевле на 21,6%.

За прошедший год из-за высокого спроса на поездки по России и стремление путешественников сэкономить выросла и стоимость краткосрочной аренды квартир. Туристическая аренда подорожала на 18–25%, превысив темпы роста цен в отелях.

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Милена Костерева