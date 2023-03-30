Глава МВФ оценила последствия продолжения украинского конфликта для мировой экономики

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что, по прогнозам МВФ, 2023 год станет сложным для мировой экономики. По ее словам, из-за последствий украинского конфликта темпы роста ВВП глобальной экономики будут ниже 3%. Об этом госпожа Георгиева сообщила в ходе Боаоского азиатского форума.

«Глобальная экономика уже некоторое время находится в турбулентной среде, испытывая шок за шоком. Мы ожидаем, что 2023 год будет еще одним тяжелым годом, темпы роста глобальной экономики упадут ниже 3% в связи с эффектом от войны на Украине»,— сказала глава МВФ (цитата по ТАСС).

Кроме того, госпожа Георгиева отметила, что на данный момент в мире наблюдается быстрый переход от низких к гораздо более высоким процентным ставкам. «Инфляция неизбежно создает турбулентности для банковского сектора некоторых экономически развитых государств»,— уточнила она.

Из последнего отчета МВФ следует, что несмотря на снижение стоимости продовольствия и энергоносителей с пиковых значений марта 2022 года, из-за сохраняющейся волатильности цен на сырье они все еще остаются высокими и угрожают продовольственной и энергетической безопасности в мире. Эксперты отмечают, что в сложившейся «тревожной ситуации» власти государств зачастую выбирают достаточно радикальные и неграмотные меры для ее сдерживания. В МВФ призвали страны действовать консолидированно, чтобы не усиливать продолжающуюся фрагментацию мировой экономики.

Подробнее об инициативах МВФ для выхода из глобального кризиса — в материале «Ъ» «Не время для импровизации».

Милена Костерева