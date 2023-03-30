Экономика России не преуспела в феврале

В феврале 2023 года, судя по свежей статистике Росстата, относительно позитивные результаты января (см. “Ъ” от 29 марта) закрепиться не смогли. Прежде всего обращает на себя внимание затухание потребительского спроса — по оценке Минэкономики, общий оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг в феврале был на 4,4% ниже уровня 2022 года против снижения на 3,6% в январе. Заметим, что на результаты в годовом сравнении сильно влияет паническое потребление февраля 2022 года. Впрочем, и с учетом сезонности, по оценке ЦМАКП, после заметного январского всплеска к декабрю 2022 года потребительские расходы в феврале к январю замерли — траты на продовольствие выросли на 0,7% против роста на 4% за январь, а на непродовольственные товары не росли после роста на 9,7% в январе, что может означать исчерпание заметной части отложенного спроса, который, помимо прочего, финансировался и январским ростом реальных зарплат на 0,6%.

В целом же, основываясь на данных Росстата, в Минэкономики подсчитали, что в феврале снижение ВВП замедлилось в годовом выражении до 3,1% против 3,2% в январе, с исключением сезонности роста в феврале по сравнению с январем не наблюдалось (в январе по сравнению с декабрем 2022 года он оценивался в 0,2%). «Поддержку экономике продолжает оказывать рост объемов работ в строительстве. Кроме того, положительный вклад вносит рост промышленного производства и грузооборота транспорта (за исключением трубопроводного)»,— отмечают в министерстве. Однако оценка наличия или отсутствия роста промпроизводства целиком зависит от методов, которыми снимается сезонность (в годовом выражении выпуск продолжает падать — за январь—февраль на 2%). В Минэкономики считают, что рост промпроизводства в феврале с устранением сезонного фактора сохранился на уровне января и составил 0,2% к предыдущему месяцу. По данным же Росстата, выпуск с учетом сезонности в секторе вырос на 0,5% за февраль после спада на 0,6% за январь, а в сопоставлении со среднемесячными значениями 2020 года остается фактически неизменным с апреля 2022 года. Примечательно, что, по оценкам Росстата, промышленный оптимизм, который бурно рос с ноября 2022 года, с начала 2023 года стал стабилизироваться, хотя и на высоких уровнях (см. график).

Артем Чугунов