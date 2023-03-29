«Путина» перенесла производство в Петербург

Компания «Путина», производящая икру и деликатесы, перенесла производство из Ленобласти в Петербург и собирается нарастить объем выпуска и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Об этом 29 марта пишет «Деловой Петербург».

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Витрина рыбного магазина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«На текущий момент за счёт расширения производства, а также внедрения линий для выпуска новой продукции площади компании кратно увеличены и занимают 7 тыс. кв. м. Сегодня полностью налажены основные производственные линии, в частности икорная. В завершающей стадии находится приёмка и совершенно новых для компании цехов»,— рассказали в пресс-службе компании.

В «Путине» добавили, что про прошлое помещение было расположено в г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области. Теперь завод находится в районе Парнас на севере города и принадлежит компании.

Производитель «Путина» входит в топ-5 крупнейших российских игроков рыбной промышленности. Они выпускают продукцию под брендами «Путина», «Очень», «Знак отличия» и «Сделано в море».

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