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Фонд «Вольное Дело» открыл ПЦР-лабораторию в Усть-Лабинске

Лаборатория для ПЦР-тестирования открылась в Усть-Лабинском районе Краснодарского края 29 марта. В строительство объекта фонд «Вольное Дело» Олега Дерипаски вложил 40 млн руб., сообщает пресс-служба организации.

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Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело»

Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело»

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Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело»

Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело»

Метод ПЦР-тестов в лаборатории будет применяться не только для выявления COVID-19, но и для диагностики заболеваний, вызванных вирусами гриппа, обнаружения кишечных и респираторных инфекций, гепатитов, туберкулёза и менингита. Мощность позволяет выполнять до 600 исследований в сутки.

Планируется сотрудничество с научными институтами и исследовательскими центрами в сфере изучения инфекционных заболеваний, характерных для сельскохозяйственных регионов – в том числе свиного и птичьего гриппа. Для работников объекта закуплено современное оборудование: амплификатор, станция автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот, а также автоклав для безопасной утилизации отходов.

«Новая лаборатория позволит гораздо быстрее выявлять заболевания, предотвращая развитие и тяжелые последствия эпидемий, а также находить новые методы лечения и профилактики распространённых в регионе инфекций», — цитирует пресс-служба заведующую лаборатории доктора Евгению Обухову.

Жители района смогут бесплатно воспользоваться услугами лаборатории по полису обязательного медицинского страхования.

Анастасия Назарова

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