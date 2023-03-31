Вызов принят

В 2022 году существенно вырос турпоток на юг России. Наиболее заметна динамика в Ростовской области: поток туристов в крупные города региона вырос от 17% до 50%, а обобщенные фактические данные о следовавших через Дон туристов оказались, по информации региональных властей, почти вдвое выше данных официальных. Задача минимум на текущий год — рост турпотока в Ростовскую область на 10%. Для того, чтобы ее решить, надо усиливать классические туристические ниши и осваивать новые. В частности, учитывая индустриальную специфику региона, развивать промышленный туризм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прошлом году Ростов-на-Дону посетили свыше 2,1 млн транзитных туристов — на 17% больше, чем годом ранее

Фото: Администрация Ростовсккой области В прошлом году Ростов-на-Дону посетили свыше 2,1 млн транзитных туристов — на 17% больше, чем годом ранее

Фото: Администрация Ростовсккой области

НадеПо данным правительства Ростовской области, в 2022 году регион посетили около 4 млн человек. Эта цифра почти вдвое выше, чем количество лиц, зарегистрированных в гостиничных комплексах и др. местах коллективного размещения (2,1 млн туристов, по данным единой информационной системы РФ). Для изучения потока АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» использует геоаналитику от МТС: данные о людях, которые на сутки и более задержались в донском регионе.

В начале марта на пресс-конференции в ИА «Интерфакс-Юг» заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин отметил, что в условиях, когда международный аэропорт «Платов» не работает (из-за специальной военной операции), а речное и морское сообщения еще не налажены (специализированная региональная компания пока только создается), основной поток туристов на Дон идет по автомобильным и железной дорогам. И он вырос. Например, по данным Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), в 2022 году пассажиропоток вырос более чем на 40%. Обобщенных данных по автопутешественникам нет. Однако по информации администрации Ростова-на-Дону, только его в минувшем году посетили свыше 2,1 млн транзитных туристов — на 17% больше, чем годом ранее. «Задача — заинтересовать и задержать этих людей, — сказал Александр Скрябин, имея в виду всех туристов, следующих транзитом по территории региона. — Сделать так, чтобы они задержались на пару дней у нас. Запустили sms-информирование туристов об интересных локациях, которые есть в Ростовской области, предлагаем им специальные программы».

Активная работа по удержанию «транзитников» — один из путей решения донским правительством задачи по увеличению туристического потока на 10-15% в год. Тем более, что гостевая инфраструктура региона вполне позволяет это сделать. На Дону, по словам замгубернатора, большой запас коллективных средств размещения: более 640, в которых одновременно могут находиться почти 35 тыс. человек.

Отельерам помогают лето и «соседи»

Опрошенные BG игроки и эксперты отрасли согласились, что в регионах юга властям необходимо вести активную работу по увеличению турпотока и при этом учитывать объективные проблемы и возможные риски. Так, генеральный директор УК «РосинвестОтель» Кирилл Иртюга заметил, что в 2022 году в южных гостиницах был низкий гостевой трафик среди иностранных туристов, который не увеличивался даже с надеждой на Азию и другие дружественные регионы мира, предпосылок к росту их числа пока нет, уверен эксперт. «Кроме того, усложнение логистики для туристов с (русского) Севера и Сибири, существующие (из-за неработающих в Ростове и Краснодаре аэропортов) сложности с достижением этими туристами южных морей, заставляет северян пересматривать направления для отдыха. А это напрямую влияет на загрузку гостиниц», — подчеркнул господин Иртюга.

Он добавил, что сейчас между регионами усиливается конкуренция за туриста, что также может стать препятствием к достижению поставленных целей по росту потока. «Развитие горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области, которое мы сейчас наблюдаем, входит в прямую конкуренцию с горнолыжными курортами Красной Поляны в Сочи, — пояснил Кирилл Иртюга. — Несмотря на то, что в 2022 году (из-за СВО) западные гостиничные бренды ушли из России, ситуация на отечественном рынке в целом не изменилась: каждый, кто работает в отрасли, непременно хочет получить своего гостя, даже в непростых условиях».

По словам Натальи Судаковой, исполнительного директора ООО «Судаков Тревел», с одной стороны, геополитическая ситуация 2022 года значительно сузила возможности работы на международных направлениях, которые обслуживал крупнейший на юге аэропорт «Платов». С другой стороны, значительно вырос автомобильный трафик, появились целые семьи с детьми, которые транзитом следовали через Ростовскую область на Черноморское побережье и в Крым. «В связи с этим изменилась и целевая аудитория отелей: меньше стало командировочных и больше транзитных туристов», — уверена госпожа Судакова.

Татьяна Нечепаева, генеральный директор ООО «ТКФ Рейна Тур НТВ» (владеет в Ростове-на-Дону отелями «Эрмитаж» и «Дон Кихот») согласилась, что целевая аудитория гостиниц региона постепенно меняется. «В последние годы Ростов развивался как столица делового туризма: командировочный трафик был реально высоким, люди, прибывавшие сюда в командировки, обеспечивали отелям мегаполиса загрузку номерного фонда, — подчеркнула госпожа Нечепаева. — В прошлом году командированных из других регионов России и мира стало намного меньше, но выросло количество гостей из соседних Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Например, группы учителей и судей приезжали на обучение по программам адаптации к российским условиям и неделями жили в номерах».

По наблюдениям президента региональной Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Елены Папиж, на Дону наибольшая активность транзитных туристов наблюдалась только летом. «В июне-августе поток путешественников, двигавшихся на южные курорты, позволял предприятиям, расположенным по маршруту следования на юг по федеральной трассе М4 Дон, загружать номерной фонд до 100%, — уточнила госпожа Папиж. — Несколько иная картина была в Таганроге (втором по величине городе региона). Там увеличение загрузки отелей происходило в основном за счет туристов, специально приехавших в город, чтобы осмотреть достопримечательности и отдохнуть, и не имело жесткой зависимости от времени года».

Точка роста на карте региона

В Таганроге, который в 2023 году отметит 325 лет со дня основания и 80 лет лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, идет реализация масштабного проекта по развитию инфраструктуры. Эта дорожная карта рассчитана до 2030 года, включает свыше 220 мероприятий на общую сумму более 65 млрд руб. Финансирование за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет привлечения частных инвестиций.

«В документе шесть разделов. Это все, что касается экологии, транспорта, ЖКХ, благоустройства и других направлений. Отдельный раздел — туризм и культура», — пояснил Александр Скрябин. Он напомнил, что первоочередные задачи по комплексному развитию Таганрога как туристического центра поставили председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и губернатор Ростовской области Василий Голубев. В частности, в рамках программы в городе модернизировали трамвайную сеть: установили 101 остановочный пункт, ввели в эксплуатацию восемь подстанций, построили диспетчерский пункт и депо, закупили новые трамваи.

Также в рамках дорожной карты, благодаря усилиям донского правительства, администрации города и фонда «Дом.РФ», разработаны мастер-план и дизайн-код Таганрога. Цель — пространственное развитие города и приведение его облика к единому стилю.

В 2023 году за счет средств федерального гранта (22,9 млн руб.) в центре Таганрога созданы современные санитарные зоны, установлены знаки навигации, а также состоялась закупка оборудования для проведения городских мероприятий. Кроме того, в текущем году завершится модернизация трамвайной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Таганроге, который в 2023 году отметит 325 лет со дня основания, идет реализация масштабного проекта по развитию инфраструктуры: до 2030 года запланировано свыше 220 мероприятий на общую сумму более 65 млрд рублей

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ В Таганроге, который в 2023 году отметит 325 лет со дня основания, идет реализация масштабного проекта по развитию инфраструктуры: до 2030 года запланировано свыше 220 мероприятий на общую сумму более 65 млрд рублей

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«В настоящее время в морском порту Таганрога идут работы по устройству плавучего причала общей протяженностью 96 м, для приема пассажирских судов, — рассказал Александр Скрябин. — Завершение строительства причала планируется в мае, все работы ведутся в соответствии с графиком. Все это, несомненно, скажется на росте числа туристов, посетивших город».

Кстати, с января по декабрь 2022 года на родине Чехова побывали более 400 тыс. человек. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Областные и городские власти намерены не снижать темпов.

Но Таганрог это не только «точка», которая в недалекой перспективе ярко засияет на туристической карте страны, но и один из базовых городов на пути в новые регионы РФ.

«ДНР, ЛНР, Херсонское направление являются перспективными, которые будут восстанавливаться и рассматриваться с точки зрения инвестиций и развития инфраструктуры, в том числе и в сфере туризма, — уверена директор АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области" Татьяна Горяйнова. — На данный момент уже объявлено о строительстве новой дороги, которая свяжет трассу М4 "Дон", трассу Е-68, то есть направление на город Таганрог и прилегающие донские объекты, а далее — через Мариуполь в Республику Крым».

Туризм стремится к промышленным масштабам

Традиционными для Ростовской области являются классический и гастрономический виды туризма (в последние годы набирают популярность аграрный и эногастрономический виды). Туристы из регионов России и других стран стремятся на Дон, чтобы побольше узнать об истории казачества, быте казаков, донском виноделии и местной кухне. Поэтому количество точек общепита и их вид важны для притяжения турпотока. В беседах в BG донские рестораторы рассказали, что в последние годы сталкиваются с вызовами, пытаются нивелировать риски, выживать. Так, CEO кафе «Мадам Ку-Ку» и ресторана «Дон Марио» Анастасия Морозова сообщила, что осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, у них произошел отток работников призывного возраста. «Эти сотрудники были обучены, в них были вложены время и деньги. Нам пришлось срочно искать в команду новых ребят. Заново обучать, адаптировать», — признала госпожа Морозова. Еще один вызов — рост цен на продукты, из-за чего увеличивается себестоимость блюд и их итоговая цена, что негативно сказывается на посещаемости заведений. В условиях снижения платежеспособности населения местные гости реже ходят в кафе и рестораны. Поэтому увеличение турпотока в города Дона рестораторы расценивают как возможность получения новых иногородних и иностранных гостей. «Еще мы столкнулись с необходимостью замещения многих импортных продуктов, — сказала Анастасия Морозова. — Ищем отечественные аналоги. Импортные вина замещаем донскими, которые оказались достойной заменой. Кстати, российское вовсе не значит более дешевое. С другой стороны, цены продолжают расти и на импортное, и на наше. Например, в феврале 2023 года (по сравнению с февралем 2022-го) алкоголь подорожал на 30-40%, бакалея — на 20-30%, креветки, мидии и др. морепродукты (в основном импорт, заместить пока невозможно) — на 20-25%, мясо и рыба — на 10-15%».

Анна Козлитина, директор ресторана Sapore Italiano в Таганроге (входит в SI group) рассказала, что в рамках импортозамещения они освоили производство мягких, молодых сыров. «Гостям предлагают рикотту, моцареллу, буратту, страчателлу, камамбер, горгонзолу и др. Собственное производство продуктов снижает себестоимость (блюд), помогает лучше контролировать качество и вкус», — уверена топ-менеджер.

Эксперты туристического бизнеса уверены, что прибывающих на Дон путешественников мало просто вкусно накормить. Так, Татьяна Нечепаева рассказала, что хорошо работают форматы, позволяющие приобщать туристов к культурам и кухням, вовлекать в различные активности. «Люди, например, посещают несколько принципиально разных заведений, участвуют в мастер-классах, кулинарных поединках и, в итоге, увозят с собой заряд энергии и позитива», — пояснила госпожа Нечепаева. Начальник отдела по развитию туризма администрации Азова Оксана Кочевная привела в пример прошлогоднее историческое мероприятие «Азовское осадное сидение», во время которого слаженная работа местных рестораторов на фудкорте позволили без проблем и лишней суеты накормить 15 тыс. человек. Татьяна Горяйнова рассказала, что сейчас развивается альтернативный путь на юг: по трассе 60К-2 из Астраханской и Волгоградской областей. На этом пути автопутешественники также могут познакомиться с донской кухней, а также посетить предприятия Ростовской области, развивающие такое новое для региона направление как промышленный туризм.

По словам министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко, сейчас в регионе, наряду с традиционными направлениями, такими, как гастрономический, экологический и эногастрономический туризм, активно развиваются туризм промышленный. «"Ростсельмаш", "Тагмет", "Лемакс", "Цимлянские вина" и др. предприятия вызывают интерес не только у гостей региона, но и у его жителей. Это направление мы развиваем, у нас для этого есть специальные программы, — подчеркнул господин Папушенко. — Промышленный туризм превращается в новый тренд организации досуга, становится новым источником дохода для предприятий и способствует улучшению узнаваемости компании, инвестиционной привлекательности региона».

Еще в сентябре 2021 года Ростовская область вошла в топ-30 регионов страны и стала участником акселерационной программы по развитию промышленного туризма. Программа включает организацию экскурсий на предприятия, в том числе виртуальных, разработку соответствующих экскурсионных маршрутов и их продвижение. Сбор заявок от субъектов РФ осуществляло Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Очень трудно найти продукцию, которая не выпускается сегодня в Ростовской области. Здесь, в частности, действуют одна из крупнейших в России швейных фабрик. Есть заводы по выпуску магистральных электровозов, сельхозтехники, вертолетов, самолетов-амфибий, ноутбуков и др. техники. Действуют крупные, средние и малые предприятия по переработке продукции АПК, фабрики сувенирных товаров. Мощный промышленный потенциал Дона позволил ему успешно пройти отбор во Всероссийский акселератор.

Для развития отрасли в 2023 году в регионе будут использовать средства государственной поддержки — более 103 млн руб. Эти деньги область получит благодаря победам в федеральных грантовых конкурсах по развитию проектов в сфере туризма. Средства, в частности, пойдут на обустройство национальных туристических маршрутов (например, «Стартап Петра I», общая протяженность — 265 км, рассчитан на три дня и две ночи, включает посещение Ростова-на-Дону, Азова и Таганрога ), а также развитие пляжных зон, общественных пространств и др. «44,3 млн руб. направим на поддержку общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры», — уточнил Александр Скрябин во время мартовской пресс-конференции.

По словам Татьяны Горяйновой, в 2023 году они работают над тем, чтобы в регионе появились еще два национальных брендовых маршрута. «Первый — "Большой казачий круг" включает посещение станицы Старочеркасской, которая считается первой столицей донского казачества, а также Новочеркасска, хутора Старозолотовского и других исторических мест, — пояснила госпожа Горяйнова. — Второй маршрут — "Долина Дона", включает посещение восьми виноделен. Его протяженность — около 360 км. Мы его уже подавали как национальный туристский маршрут, но пока не пришли с экспертной комиссией к общему знаменателю. Но даже если "Долина Дона " не станет национальным туристским маршрутом, то все равно будет брендовым маршрутом Ростовской области». n

Надежда Феденко