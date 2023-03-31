Мужчины и женщины юга борются за место в цифре

На юге России на фоне активного развития ИT-отрасли повышается заинтересованность женщин в получении компетенций, необходимых для реализации цифровых проектов. Женщины участвуют в соответствующих образовательных программах, инициируют digital-проекты, создают и развивают компании. Причина такой активности — в совершенствовании технологий, позволяющих работать удаленно, и усилении мер господдержки отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В России доля женщин, желающих работать в ИТ составляет 39%. За минувшие пять лет этот показатель вырос на 10%

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ В России доля женщин, желающих работать в ИТ составляет 39%. За минувшие пять лет этот показатель вырос на 10%

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По данным аналитического центра НАФИ, каждый четвертый житель России уверен, что ИТ-профессии больше подходят мужчинам, чем женщинам. Однако, по данным международного исследования «Стереотипы в отношении женщин и их социально-экономические последствия» (участвовали жители восьми федеральных округов: 46 регионов и 150 населенных пунктов РФ), в стране доля женщин в ИT составила 22%. И есть предпосылки к росту этого показателя. Так, по словам руководителя пресс-службы hh.ru Юг Алены Манохиной, анализ резюме показал, что в России доля женщин, желающих работать в информационных технологиях (ИТ) уже составляет 39%. С 2018 года этот показатель вырос почти на 10%.

С тем, что интерес женщин к ИТ-отрасли в последние годы заметно вырос, согласилась и Инна Шенгоф, директор ростовского АНО «ФИРОН» (региональный оператор фонда «Сколково»). Эксперт заметила, что на юге процент основателей инновационных ИТ-компаний среди женщин чуть выше, чем в целом по России. Данные о соотношении женщин и мужчин в ИТ-бизнесе различаются в зависимости от региона и источника данных. В среднем по стране, это соотношение один к четырем. «Мы видим по количеству заявок, которые поступают к нам в акселераторы, что в нашем регионе это соотношение уже ближе к одной трети, — уточнила госпожа Шенгоф. — При этом привлекать инвестиции и гранты в ИТ-проекты женщинам получается лучше, чем мужчинам».

По мнению большинства опрошенных BG экспертов, пока в целом в ИТ-отрасли женщин намного меньше, чем мужчин. Однако уже сейчас видно, что целые направления этой сферы становятся женскими. Например, аналитика данных, тестирование программного обеспечения и цифровой дизайн.

Явные плюсы айтишниц

По словам руководителя компании ТМ «Автоматика» Юлии Голец, на рост интереса женщин к ИТ повлияло то, что с развитием технологий получить цифровую профессию стало проще и дешевле, чем раньше. «Несколько лет назад для того, чтобы поступить, например, на программирование, нужно было иметь очень хорошие знания по физике, — уверена госпожа Голец. — Сейчас для того, чтобы войти в ИТ, нужно а рамках ЕГЭ сдать информатику, а также обществознание или химию. Кроме того, программистов, закончивших образование только в техникуме, не брали в крупные компания, потому что у выпускников не было необходимой базы. Сейчас же, из-за жуткого кадрового голода, руководители присматриваются не только к выпускникам, но и к студентам вторых и даже первых курсов. Достаточно пройти соответствующие курсы, и ты — программист».

Юлия Голец рассказала, что ТМ «Автоматика» занимается разработкой, модификацией и техническим обслуживанием программных продуктов для бюджетных, коммерческих и некоммерческих организаций социальной сферы. У компании есть собственные разработки ПО, что сегодня, когда страна следует курсом технологического импортозамещения, особенно актуально. Своим опытом специалисты компании делятся с коллегами из других регионов РФ.

Еще один пример успешного «женского» ИТ — SQL-разработчица в ООО «БНД Консалтинг» Диана Трубина. Она рассказала, что еще в школе решила учиться на технической специальности, поэтому поступила в Южный федеральный университет (ЮФУ) на «Прикладную математику и информатику». «На моем курсе было 15 мальчиков и 10 девочек, — вспомнила госпожа Трубина. — Одни ушли работать после бакалавриата, другие, как я, поступили в магистратуру. Однако позже, уже в ИТ-сфере, я убедилась, что далеко не всегда работодатели смотрят на диплом. Гораздо интереснее, что ты представляешь как специалист и какое у тебя портфолио, в каких успешных проектах ты участвовал и каких результатов добился».

С одной стороны, при таком подходе, принадлежность к полу не имеет значения. С другой стороны, как отметили опрошенные BG эксперты, у женщин-разработчиц или женщин-аналитиков данных шансов стать успешными больше. «Девушки более стрессоустойчивые, гораздо лучше справляются с рутинной и монотонной работой, — отметила, в частности, Юлия Голец. — Мужчинам нужны подвиги, им надо что-то новое, покорять вершины, “решать серьезные задачи”. Если два разработчика на проекте, один из них парень, а другой — девушка, то они делят эту задачу пополам. Она берет часть более стандартную и понятную, а он — более инновационную. Так (разнополые разработчики) дополняют друг друга».

По мнению директора ООО «Иностудио Солюшнс» Максима Болотова, женщин в разработках, конечно же, меньше, чем мужчин. «При этом женщины, которые занимаются разработкой, по-настоящему гениальны, — подчеркнул эксперт. — У нас есть множество различных команд и разных проектов. Многие из них очень технически сложные и масштабные, и практически в каждом у нас — дамы. В том числе и на ведущих ролях».

Господин Болотов заметил, что женщины изначально могут успешно проявлять себя в решении ИT-задач благодаря таким личностным качествам, как терпеливость, внимательность и организованность. «А те сотрудницы, которые имеют детей, как правило, обладают гораздо большими навыками в тайм-менеджменте. «Лично я считаю, что у женщин развитый soft skill: навыки критического мышления, решения задач, публичного выступления, делового общения, работы в команде. Все это безусловно помогает женщинам успешно работать в нашей сфере», — резюмировал топ-менеджер.

По словам Алены Манохиной, анализ резюме показал, что 28% соискательниц претендуют на такую «цифровую» вакансию, как дизайнер, 21% хотят быть руководителями проектов, 19% — аналитиками. Намного меньше женщин стремятся стать программистами (9% от общего количества резюме), тестировщиками ПО (7%), менеджерами продукта (6%), арт-директорами и системными администраторами (по 3%).

По словам HR-коуча online-школы ITGirls Маргариты Алексеевой, сейчас наблюдается тенденция к увеличению числа женщин в ИT-сфере. Основную причину эксперт связала с нехваткой специалистов в отрасли. На онлайн-лекции Центра IT-развития «Смарт» госпожа Алексеева заметила, что в цифровых отраслях существует серьезный дефицит кадров. «Смещается фокус работодателя на увеличение разнообразия внутри команды, — подчеркнула спикер. — Например, в компании есть 10 мест на специальность начинающего программиста, пять из которых должны быть закрыты девушками».

От доминанты к паритету

По словам директора аналитического центра НАФИ Гузелии Имаевой, из 15% россиян, работающих сегодня в цифровой экономике, 52% — это женщины, которые, в основном, занимают более низкие должности, чем мужчины. «Большинство женщин, работающих в ИТ-компаниях, выполняют лишь сопутствующие функции, не являясь при этом высококвалифицированными специалистами (разработчиками, ИT-архитекторами и т. п.)», — уточнила госпожа Имаева. Ее коллега, директор направления исследований цифровой экономики НАФИ Лейсан Баймуратова, добавила, что в условиях дефицита ИT-специалистов для привлечения в отрасль новых кадров, в том числе девушек, женщин, важно вовремя развенчивать устаревшие мифы и формировать верные представления об ИТ-специалистах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас многие компании хотят нанимать больше женщин. Некоторые даже вводят в штатное расписание минимально допустимый процент

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Сейчас многие компании хотят нанимать больше женщин. Некоторые даже вводят в штатное расписание минимально допустимый процент

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Директор по цифровому маркетингу агентства «Вебпрактик» Анастасия Андронова заметила, что каждому сотруднику надо давать возможность раскрыть свой потенциал. «Традиционно мужчинам свойственен аналитический склад ума, внимательность, точность, поэтому им проще найти себя в инструментарии, — уверена госпожа Андронова. — У женщин больше получается общаться с клиентами, координировать работу внутри команды».

Максим Болотов заметил, что Ростовская область — единственный в РФ регион с распределенными центрами ИТ-компетенций, что позволяет многим разработчикам реализовываться на федеральном уровне. «Ассоциация разработчиков цифровых решений “Брэйнхорн”, соучредителем которой является наша компания, объединила ведущие ИТ-компании Таганрога, чтобы можно было создать такую экосистему, в которой ИТ-специалистам было бы комфортно жить и куда абитуриентам хотелось бы приезжать учиться, — пояснил господин Болотов. — Последовательно, вместе с партнерами, реализуя эту стратегию, мы надеемся развить инновационную среду до такого уровня, чтобы через пять-десять лет в нашем регионе появились новые выдающиеся цифровые проекты или свои Павлы Дуровы».

Эксперт уверен, что женщины потому успешны в ИТ-отрасли, что в ней можно легко реализовать себя, опираясь исключительно на собственные способности и личные качества, которые позволяют новичкам быстро учиться. «Тем более что в нашей экосистеме есть все для получения конкурентоспособного (по мировым меркам) образования», — резюмировал Максим Болотов.

Разработчица и product owner в Nokia Елена Степанова заметила в интервью для Skillbox, что на собеседовании, при приеме на работу очередного кандидата, его гендерная принадлежность не важна. По мнению госпожи Степановой, российской ИТ-сфере нужно больше хороших специалистов, а не девушек или парней. Она подчеркнула, что не должно быть крайностей, а они, к сожалению, встречаются. «Сейчас многие компании хотят нанимать больше женщин. Некоторые даже вводят минимально допустимый процент девушек в команде. И ты разбейся, но найми их», — посетовала эксперт.

Директор ООО «Ай-Ти Центр Рыбасова» Евгений Рыбасов рассказал BG, что у них количество мужчин и женщин почти одинаковое. «Мы специализируемся на продуктах 1С, а в этой сфере традиционно тотального доминирования нет. В нашей компании доля мужчин 55%, женщин — 45%, — уточнил топ-менеджер. — Интерес к ИТ есть у всех, так как эта сфера востребованная и доходная. И среди девушек немало тех, кто тяготеет к техническим дисциплинам».

Господин Рыбасов признал, что есть женщины, работавшие в других сферах, которые уже в зрелом возрасте принимали решение переквалифицироваться в айтишниц. «На прошлой работе я был знаком с девушкой, которая занимала должность маркетолога, — вспомнил Евгений Рыбасов. — И образование у нее было также далекое от ИТ. Потом, после декрета, она пришла уже в мою компанию с предложением взять ее на должность программиста 1C. Причем программирование она освоила самостоятельно. Позже (набравшись опыта) эта сотрудница организовала собственную ИТ-компанию и она (успешно) работает».

В надежде на поддержку государства

Практические все опрошенные BG эксперты отметили, что сегодня одна из причин, почему женщины стремятся в ИТ-сферу, это возможность получения различных льгот — в рамках господдержки. Тем более что есть предпосылки к усилению этих мер. Так, в начале 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новую Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года. Она направлена на формирование у них интереса к техническим и технологическим специальностям, вовлечение в цифровую экономику и развитие предпринимательской деятельности. По мнению авторов документа, женщины в России ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей. «При этом доля женщин в отраслях, где заработная плата остается ниже средней по экономике, составляет от 60% до 80%. В итоге, при высоком уровне образования и занятости, разрыв в заработной плате женщин и мужчин остается на заметном уровне — 28%», — констатировали в правительстве РФ. Решать проблему как раз и предполагается, в том числе, за счет формирования у женщин интереса к digital и «цифре». Стратегия будет реализована в два этапа — с 2023 по 2026 годы и с 2027 по 2030 годы.

Тогда же, в январе 2023-го, кабинет министров смягчил условия программы льготной ипотеки для специалистов, работающих в сфере информационных технологий. «Теперь, чтобы не потерять выгодную ставку, после получения ипотеки специалисту нужно быть трудоустроенным в аккредитованной компании не менее пяти лет, а не весь срок выплаты кредита. Если же сотрудник уволится раньше, льготная ставка будет действовать для него еще полгода, — разъяснили в пресс-службе Правительства РФ. — Так же расширился возрастной диапазон получателей льготы. Теперь взять такой кредит смогут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно».

Льготная ипотека для ИТ-специалистов была запущена в 2022 году по инициативе Президента РФ. Цель — поддержать отрасль и создать комфортные условия для ее работников. «Льготная ставка для них составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей городов-миллионников составляет 18 млн руб., для остальных — 9 млн руб. Первоначальный взнос — 15%», — уточнили представители федерального правительства.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, такая льготная программа позволит улучшить жилищные условия более 50 тыс. специалистам, а общий объем выданных кредитов составит порядка 240 млрд руб. Кроме того, с 2022 года, благодаря национальному проекту «Демография», у безработных мам дошкольников или женщин в отпуске по уходу за детьми до трех лет появилась возможность прохождения бесплатных курсов повышения квалификации и формирования новых профессиональных навыков. Еще в январе 2020 года, когда был подготовлен такой законопроект, заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая говорила, что документ существенно расширит возможность женщинам в период декретного отпуска реализовать свое желание в получении дополнительного профобразования. «Снимается ограничение, которое действует сегодня: обращение только по месту регистрации, — цитировала госпожу Яровую ее пресс-служба. — А это значит, что у женщины появляется возможность действовать по ее усмотрению и максимально удобно для семьи, обратиться по месту пребывания. Кроме того, законопроект устанавливает обязанность для центров занятости обеспечивать молодым мамам такое направление (обучения) именно по востребованным на рынке профессиям».

ИТ-сфера становится все привлекательнее для женщин именно потому, что есть реальная возможность удаленной работы, чтобы можно было и работать, и больше находиться с семьей и детьми, отметила Анастасия Андронова из «Вебпрактик». «Сейчас стало проще получать знания. Например, можно обучиться цифровым специальностям на бесплатных курсах в региональных Центрах занятости, где также предусмотрены специальные программы для женщин в ИТ-сфере», — резюмировала эксперт.

Кстати, в регионах юга есть и свои меры поддержки айтишников. Так, в ноябре 2022 года губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что до конца 2024 года для донских ИТ-компаний будут действовать сниженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН). Еще в начале прошлого года в регионе для организаций и индивидуальных предпринимателей ИТ-отрасли ввели льготные ставки по УСН — 1% по объекту налогообложения «доходы» и 5% по объекту налогообложения «доходы минус расходы». Первоначально мера действовала до конца декабря 2022 года. Но на Дону власти учли федеральные подходы к поддержке ИТ-компаний и приняли решение о продлении срока действия этих льгот. В правительстве Дона уверены, что данная мера позволит поддержать региональных разработчиков, обеспечить работоспособность существующих ИТ-проектов и сохранить рабочие места. К женщинам такая мера также имеет отношение, поскольку среди них есть занятые в ИТ предприниматели, владельцы бизнеса и руководители предприятий отрасли.

Алена Сидельцева