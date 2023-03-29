Kia раскрыла характеристики электрокроссовера EV9

Компания Kia раскрыла характеристики EV9, который станет флагманской моделью в линейке бренда.

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Электромобиль построен на фирменной платформе E-GMP. Доступны версии RWD Standard с задним приводом и одним 218-сильным электромотором и батареей 76,1 кВтч, а также ее 204-сильный вариант RWD Long Range с аккумулятором 99,8 кВтч. Флагманской версией станет 385-сильный двухмоторный кроссовер AWD с батарей 99,8 кВтч.

800-сильная бортовая электрика поддерживает зарядное устройство постоянного тока мощностью до 350 кВт, а кроме того Kia EV9 имеет разъем мощностью до 3,7 кВт для подключения внешних потребителей электроэнергии. Версия GT-Line получит опцию Highway Driving Pilot — автопилот Level 3 (электроника контролирует езду по автомагистралям, но на дорогах с непредсказуемым движением водителю придется взять управление на себя).

Особенностью новинки станет встроенный магазин приложений Kia Connect Store, через который в процессе эксплуатации можно будет докупать новые опции. Для топовой версии предложат платную опцию Boost, позволяющую кратковременно увеличивать крутящий момент силовой установки.

Производство Kia EV9 будет налажено в Южной Корее, а продажи электромобиля начнутся во второй половине 2023 года. Стоимость нового кроссовера пока не названа.

Максим Вершинин

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