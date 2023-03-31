Для одежды нужны руки

2022 год, несмотря на санкции, стал временем активного развития отечественной швейной промышленности. Уход иностранных брендов освободил ниши, которые активно занимают российские фабрики. Юг России

не стал исключением. Например, сразу несколько компаний федерального уровня развивают производства в Ростовской области. Их представители констатировали рост спроса и выручки по итогам прошлого года. По мнению экспертов, дальнейший рост будет, если швейные предприятия справятся

с дефицитом кадров. Сегодня этой, пожалуй, самой женской отрасли промышленности серьезно не хватает швей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основная проблема отрасли связана с нехваткой квалифицированных кадров: швей, работников цехов варки джинсов, конструкторов и графических дизайнеров

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Основная проблема отрасли связана с нехваткой квалифицированных кадров: швей, работников цехов варки джинсов, конструкторов и графических дизайнеров

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

По информации Ростовстата, в 2022 году общий оборот работающих на Дону швейных компаний вырос до 73,6 млрд руб. Это на 13% больше, чем годом ранее. При этом местные фабрики отгрузили собственную продукцию на общую сумму 29,1 млрд руб., на 27% больше, чем в 2021 году. Сегодня на производстве одежды в регионе специализируются десятки фабрик — мелких, средних, крупных. Наиболее заметны из них игроки федерального уровня — предприятия корпорации «Глория Джинс», АО «Элис Фэшн Рус», «ДНК-Рус», «БТК Текстиль». Среди предприятий регионального уровня активно работают «Эталон», «Ариадна-96» и «Лука Деним».

По словам генерального директора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, динамичный рост швейного производства наблюдался не только в отдельных регионах, но и по всей России. «Активно развивались отечественные предприятия, интегрированные с крупными ритейлерами, — сказал господин Бурмистров. — Хороший импульс производству дал возросший в прошлом году спрос на военную и специальную одежду. Потенциал в этом направлении для российских производителей сохраняется, так как сейчас уровень внимания к оснащенности вооруженных сил достаточно высокий. В связи с этим мы ожидаем еще более позитивную динамику производства одежды в России в 2023 году».

По данным Ростовстата, в минувшем году в Ростовской области было произведено 364,4 млн ед. спецодежды, что в 3,5 раза выше показателя 2021 года. Ключевым игроком в этом направлении в регионе выступает производственный комплекс ООО «БТК Текстиль», расположенный в городе Шахты. Предприятие входит в тройку крупнейших швейных производств Дона, наряду с фабриками АО «Корпорация «Глория Джинс» и АО «Элис Фэшн Рус».

Помимо изготовления спецодежды, местные компании выпустили 277,7 тыс. костюмов и комплектов из текстиля. Это на 15,5% больше, чем в 2021 году. В то же время производство джинсовых бриджей, брюк и шорт снизилось на 3% относительно прошлого года — до 134 тыс. ед. Также почти на 30% упало производство вязаных и иных текстильных изделий — до 15,1 млн ед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прошлом году выручка компании выросла на 15%, составив 5,75 млрд руб., фабрики произвели 3 млн изделий — на 15% больше, чем годом ранее

В прошлом году выручка компании выросла на 15%, составив 5,75 млрд руб., фабрики произвели 3 млн изделий — на 15% больше, чем годом ранее



От запада до космоса

Опрос игроков и экспертов отрасли показал, что в Ростовской области 2022 год стал временем возможностей для швейных производств, несмотря на возникшие сложности с поставками материалов и оборудования. По единодушному мнению участников рынка, в прошлом году уход западных брендов привел к росту спроса на отечественные вещи. Так, председатель совета директоров «Глории Джинс» Владимир Мельников рассказал, что в декабре 2022 года в России они открыли 10 новых магазинов. Они расположились на площадках, которые покинули иностранные бренды. В частности, восемь из этих магазинов «прописались» на местах, оставленных известной европейской сетью H&M. В то же время предприниматель отметил, что в России растет количество крупных отечественных брендов. «Мы уже многие годы конкурировали не только с Inditex и H&M, но и с сильными российскими игроками, которые никуда уходить не собираются», — подчеркнул господин Мельников. По итогам минувшего года выручка группы компаний «Глория Джинс» составила 70 млрд руб., на 15% выше, чем в 2021 году. На 14,5% увеличилась операционная прибыль — до 10,2 млрд руб. Также ГК инвестировала в развитие 6 млрд руб., 2 млрд руб. из которых — в производство.

Генеральный директор АО «Элис Фэшн Рус» Александр Еремеев сообщил, что в 2022 году выручка компании выросла на 15%, составив 5,75 млрд руб. В прошлом году компания произвела 3 млн изделий, что на 15% больше, чем годом ранее. «Последние два года меняем подход к бизнесу, — пояснил господин Еремеев. — Мы не хотим быть консервативной и просто стабильной компанией. Наша цель — быть первыми. Мы хотим бурного развития. Существенно омолодили команду, внедряем новые процессы, развиваем электронную торговлю, открываем магазины тройного формата: там представлены два женских бренда (ELIS, LALIS) и один мужской (20LINE). В 2022 году мы открыли 15 собственных магазинов, переделали сайт женской одежды и создали новый сайт — одежды мужской. Много потратили на настройку работы с транспортными компаниями».

Другой донской производитель одежды — «Лука Деним» в минувшем году втрое увеличил выручку, достигнув уровня в 155 млн руб. Поскольку компания закупает ткань в Турции, Иране, Узбекистане и Китае, то западные санкции не отразились на производстве. С импортозамещением тоже все сложилось хорошо: здесь оперативно перешли на отечественное программное обеспечение для разработки лекал и моделей. «Троекратный рост выручки связан с уходом иностранных брендов, — пояснила учредитель компании Анастасия Лукина. — Мы стараемся заместить эти компании на рынке, предложить аналогичную продукцию, такого же качества и по ценам даже дешевле. Главными рисками для нас остаются возможное осложнение экономических отношений с Китаем и Турцией, а также вероятность скачков валютного курса».

Руководитель работающих на юге сети магазинов «Культтовары» и швейного производства «Мануфактура» Екатерина Горюнова рассказала BG, что несмотря на спад в продажах и проблемы с логистикой в начале 2022 года, по его итогам выручка выросла на 20% (абсолютных цифр в компании не раскрывают). Ушедших поставщиков материалов заменили новые партнеры из Италии, Южной Кореи, Турции и России. «С уходом зарубежных компаний, конечно, повысился интерес потребителя к нашим брендам, продажи существенно выросли, — сообщила госпожа Горюнова. — Мы запустили новый цех и одноименный бренд “Мануфактура” (для мужчин, женщин, детей и домашних питомцев). Таким образом, закрыли потребность, связанную с аналогичными марками, покинувшими рынок (России). В производство инвестировали 5 млн руб., которые рассчитываем окупить в течение трех лет».

В компании «ДНК-Рус» (бренд DNK Russia) отметили, что 2022 год «не был безоблачным» из-за роста цен на материалы. Однако предприятию удалось удержать выручку на уровне 2021 года, когда доход от продаж составил 135,2 млн руб. Это произошло благодаря регулярному стимулированию спроса через рекламу и маркетинг. Крупным событием также стал запуск новых коллекций DNK Russia совместно с Роскосмосом. В компании объяснили, что в основе новой линейки — экипировка российских космонавтов. Дизайнеры выпустили базовые предметы гардероба — бомберы, комбинезоны, футболки, свитшоты. Первая коллекция вышла в апреле, вторая — в декабре.

Ольга Кабаргина, директор донской компании «Ариадна-96» (премиальный бренд детской одежды TM G'n'K), рассказала BG, что в 2022 году предприятию удалось сохранить прежние темпы: рост 12% в год. Сколько конкретно удалось выручить в 2022 году, компания не раскрывает. Так как фабрика закупала материалы, фурнитуру и другие комплектующие в Европе, санкции ЕС существенно повлияли на работу. Чтобы не останавливать производство, руководству предприятия пришлось искать новых поставщиков в Азии. В итоге, у компании выросли затраты на логистику: ранее на перевозки приходилось около 1-1,5% из суммарной выручки, в 2022 году этот показатель увеличился до 6%. Сколько это в абсолютных цифрах, госпожа Кабаргина не сказала. При этом топ-менеджер подчеркнула, что сроки поставок продукции из-за рубежа тоже увеличились. «Несмотря на то, что себестоимость продукции увеличилась примерно на 22%, из-за роста цен на материалы, запчасти и логистику, продажи в 2022 году, в сравнении с показателями предыдущего года, выросли, — сообщила Ольга Кабаргина. — Нам удалось найти новых партнеров и на 10,8% увеличить представленность в России продукции ТМ G’n’K». В частности, такую одежду компания стала продавать в крупных мультибрендовых магазинах, например, в «Детском мире». Товарооборот предприятия увеличился за счет клиентов, которые ранее сотрудничали с иностранными брендами.

В беседе с BG госпожа Кабаргина заметила, что уже три года в стране растет спрос на продукцию для дошкольников и учеников начальных классов. В то же время снижается спрос на одежду для новорожденных и детей ясельных групп. По мнению собеседницы, причина отрицательной динамики — в замедлении темпов рождаемости.

Еще одна негативная тенденция, которую отметили представители компаний, это изменение условий работы с поставщиками сырья и материалов: многие, особенно зарубежные партнеры, требуют полной предоплаты.

Среди положительных моментов представители компаний «Элис Фэшн Рус» и «Лука Деним» отметили увеличение количества новых брендов, работающих через Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и др. маркетплейсы. Сегодня производители и продавцы одежды не только расширяют свои офлайновые сети, но и усиливают активность в e-commerce, рассматривают его как один из перспективных каналов продаж.

Наметили инвестиции

Практически все участники отрасли заметили BG, что в новых экономических условиях ключевая задача — держать хорошие темпы роста. Так что в 2023 году донские фабрики планируют наращивать выпуск продукции и увеличивать оборот. Например, ГК «Глория Джинс» рассчитывает выручить от продаж до 80-90 млрд руб., а «Лука Деним» — увеличить выручку в пять раз. Возможности для этого есть. Это доказал тот факт, что уже в первый месяц текущего года компания достигла выручки 25 млн руб., аналогичной суммарному показателю января, февраля и марта 2022 года.

Еще одна задача на 2023 год — инвестиции в развитие. В частности, крупные вложения в производство запланировали в «Элис Фэшн Рус». По словам Александра Еремеева, у предприятия — «самые большие возможности по вязаному трикотажу в России и СНГ». У компании в Ростове-на-Дону действует новая, трикотажная, фабрика с новейшим японским и немецким оборудованием. В техническое оснащение собственники «Элис Фэшн Рус» намерены вложить 150 млн руб. Еще 600 млн руб. здесь направят на создание логистического центра мощностью хранения 54 тыс. куб. м. Стройка стартует в 2023 году. «Еще одно направление для инвестиций — розничная сеть, — поделился гендиректор компании. — Каждое открытие магазина стоит от 9 млн руб. до 13 млн руб. Это вложения в ремонт, оборудование, пожарную сигнализацию, компьютерное обеспечение. Без учета стоимости товара. Уже почти 150 млн. руб. мы в это направление вложили. Окупаемость новых магазинов, в зависимости от (конкретного) торгового центра и города, составляет три-пять лет. Также планируем развивать экспорт — выйти в 2023 году на рынок Азербайджана, Монголии, Узбекистана и Таджикистана». «ДНК Рус» в 2023 году также планирует развивать собственную розницу. В январе компания открыла первый магазин DNK Kids в Ростове-на-Дону. Теперь важной задачей стало стимулирование интереса к фирменному офлайн-шопингу. Новые магазины компания намерена открыть в пяти крупных городах России. В каких именно городах, представители предприятия не сказали. Однако сообщили, что по предварительным оценкам на развитие сети потребуется от 100 млн руб. «Также в ближайшее время мы начнем обустраивать собственную фотостудию, на которую уже запланировали 10 млн руб. Ну и конечно будем расширять производство и увеличивать ассортимент. В это планируем инвестировать от 30 млн руб.», — поделились в компании.

На создание в Ростове-на-Дону собственного монобрендового магазина «Мануфактура» нацелилась сеть «Культтовары». Кроме того, она намерена открыть в Москве мультибрендовый магазин. Но точную сумму вложений в такие «точки» здесь не назвали.

Представители отрасли заметили, что сейчас среди покупателей становится популярной ставка на рациональное потребление, а следовательно, увеличиваются требования к качеству продукции, материалов, фурнитуры и к дизайну модели. Такой тренд, в частности, учитывают в компании «Ариадна-96». «Мы большое внимание уделяем исследованию целевой аудитории. Уже приступили к ее глубокому анализу, который займет несколько месяцев. Результатом будет четкое понимание того, чего именно ждет от нас покупатель. От этого зависит вектор развития коллекций и подходов к их продажам. Планируем инвестировать в развитие не менее 1% от прибыли. Не исключено, что по мере реализации эта цифра увеличится», — рассказала Ольга Кабаргина. Сумму вложений в такой проект она не назвала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В проекте Babushka Wear участвуют почти 40 пенсионерок из Ростовской области и Кабардино-Балкарии, умеющие вязать шапки, шоперы и др. вещи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В проекте Babushka Wear участвуют почти 40 пенсионерок из Ростовской области и Кабардино-Балкарии, умеющие вязать шапки, шоперы и др. вещи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В «Глории Джинс» рассказали, что будут постепенно уходить от fastfashion («быстрая мода» — термин, используемый для обозначения обновления ассортимента марки несколько раз в сезон). «Создадим два новых дизайнерских центра в инновационных столицах мира», — резюмировали в компании, не раскрывая подробностей.

Кадровый голод — общая тема

Легкая промышленность становится популярным направлением для предпринимателей, но для запуска и развития производства необходимы новые кадры, а они сейчас в дефиците. Так, старший вице-президент «Глория Джинс» Елена Алексеева рассказала, что у них на производстве сегодня из 2 тыс. рабочих мест вакантны более 100. В наибольшем дефиците швеи третьей и четвертой категорий. Более 70% штата — начинающие швеи первой и второй категорий с небольшим опытом работы. «В этом году конкуренция за специалистов легкой промышленности стала очень острой, — заметила госпожа Алексеева. — Мы видим по рынку труда, что крупные швейные производства готовы массово брать людей не просто низкой квалификации, а без опыта работы. У нас 17 фабрик в Ростовской области и Кабардино-Балкарии, на которых стоит уникальное по мировым меркам оборудование, применяются передовые технологии мировой швейной промышленности, мы единственное в России производство джинсов полного цикла. В 2023 году 25% всей продукции, которая продается в нашей сети, будут произведены на наших российских фабриках. Для нас критически важны квалифицированные специалисты».

В «Элис Фэшн Рус» также столкнулись с нехваткой кадров. С 2021 года компания трудоустраивала беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, но сейчас многие из них возвращаются домой. Также «Элис Фэшн Рус» приходится конкурировать с организациями, которые находятся вне правового поля: они не платят налоги, за счет этого устанавливают более высокую «черную» зарплату, чем организации, которые являются честными налогоплательщиками. «На данный момент программы обучения по профессии швеи в средних учебных заведениях нет, поэтому на базе наших фабрик созданы учебные участки, — сообщил Александр Еремеев. — Мы обучаем, даже если у соискателей нет профильного образования и специализированных навыков. За 2021 и 2022 годы мы обучили 310 человек».

Программы обучения для начинающих швей запускают также «Глория Джинс» и «Лука Деним». Однако, даже с учетом самостоятельного обучения, дефицит кадров все равно остается сильным. Так, Анастасия Лукина отметила, что из-за кадровой проблемы часть заказов приходится отдавать на аутсорсинг: фабрикам в других регионах России и Узбекистана. «Нам трудно развивать штат, — посетовала гендиректор “Лука Деним”. — В Ростовской области осталось всего два училища, где можно получить специальность “швея”. Мне кажется, что это — глобальная проблема. Если не начать ее решать, то такая профессия в принципе исчезнет. Средний возраст швеи в Ростовской области 45+. Эти кадры с рынка труда уйдут, а новых — нет».

«Мы также испытываем дефицит кадров, особенно технических и технологических специальностей, — сообщила Кристина Базиленко, собственник швейного и вязального производства “Эталон”. —

Для того, чтобы решить проблемы, с прошлого года мы решили обучать сотрудников под себя. На одной из наших площадок действует поток для швей. Там они могут получить новую профессию, что поможет им трудоустроиться в нашу компанию. Такая мера позволяет нам не зависеть от рынка персонала и быть обеспеченными самыми основными кадрами».

В опрошенных BG компаниях также отметили нехватку работников цехов варки джинсов, конструкторов и графических дизайнеров.

Господдержкой по фабрикам

В Ростовской области легпром входит в перечень приоритетных отраслей экономики, что зафиксировано в Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, напомнил BG министр экономического развития Дона Максим Папушенко. «В рамках поддержки отрасли действует целый ряд мер: налоговые льготы, инвестиционный налоговый вычет, возмещение затрат на технологическое присоединение к инженерной инфраструктуре, сдача в аренду участков земли для реализации масштабных инвестиционных проектов без торгов, механизм РИП (регионального инвестпроекта с пониженными налоговыми ставками), механизм СЗПК и др., — перечислил господин Папушенко. — Важной частью развития легкой промышленности для региональной власти является создание инвестиционных площадок. Например, сейчас идет работа по особой экономической зоне “Ростовская” в Новочеркасске, формированию сети частных индустриальных парков».

В качестве примера министр привел ЗАО «Швея», запустившее в Гуково производство, на котором работают более 500 человек. «Предприятие является резидентом ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития, — BG), что обеспечивает ему ряд преференций и льгот», — пояснил Максим Папушенко.

Швейные предприятия также обращаются к правительству области для содействия при выходе на экспорт, поиске льготного финансирования и помощи в приобретении оборудования.

Крупные компании используют предоставленные государством субсидии. В частности, «Элис Фэшн Рус» получила средства на возмещение инфраструктурных затрат и полугодовую поддержку в рамках национального проекта «Повышение производительности труда».

Анастасия Лукина, которая начала развивать свой бизнес в 2016 году «как экспериментальную лабораторию», сообщила, что ей проще перечислить те меры господдержки, которыми она не пользовалась. «Нам сделали все: начиная от льготного финансирования до аудитов и внедрения автоматизации на производстве, — рассказала госпожа Лукина. — Мы активно сотрудничаем с Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП»), Инжиниринговым центром, Торгово-промышленной палатой Ростовской области. Все, что только можно получить от государства (в виде поддержки), мы получили».

При столь активной поддержке «Лука Деним» сделала сайт, зарегистрировала торговый знак, прошла сертификацию. Центр поддержки экспорта помог компании выйти на маркетплейс Amazon. С бизнес-миссией от Ростовской области Анастасия Лукина побывала в Иране, где познакомилась с потенциальными партнерами. «Сейчас планируем начать отшив изделий на предприятиях в Иране. Я безумно довольна этими результатами: итоги превзошли ожидания», — поделилась владелица «Лука Деним».

По словам Михаила Бурмистрова, господдержка действительно помогает швейным предприятиям динамично развиваться. Аналитик отметил, что востребованной мерой поддержки легкой промышленности являются льготные кредиты, которые в том числе могут быть направлены на приобретение оборудования. Ранее оно закупалось в странах, ставших после февраля 2022 года недружественными России. «Сейчас, что касается государственной поддержки, серьезную актуальность приобретают вопросы поиска персонала для швейных предприятий, — уверен господин Бурмистров. — Ведь основная проблема отрасли связана с нехваткой квалифицированных кадров. Поэтому властям на региональном и федеральном уровнях необходимо акцентировать внимание на данной проблеме и создавать новые возможности для обучения специалистов». n

Анастасия Назарова