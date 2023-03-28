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Теннисистка Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Майами

Уроженка Москвы теннисистка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, обыграла итальянскую теннисистку Мартину Тревизан в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Майами. Игра длилась 1 час 9 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:0. Таким образом, Рыбакина вышла в полуфинал.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Marta Lavandier / AP

Елена Рыбакина

Фото: Marta Lavandier / AP

В полуфинале Елена Рыбакина сыграет с победительницей игры между Джессикой Пегулой и Анастасией Потаповой. Призовой фонд турнира в Майами — $8,8 млн.

Елене Рыбакиной 23 года. До 2018 года она представляла Россию, но потом сменила гражданство и начала выступать за Казахстан. Теннисистка является чемпионкой Уимблдона-2022 и финалисткой Australian Open 2023 года.

Анастасия Ларина

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