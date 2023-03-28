Хинштейн: в Росгвардии вскрыта схема поставок неисправного вооружения на 400 млн рублей

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн сообщил о задержании начальника отдела Морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова. Общий ущерб бюджету от действий должностных лиц Росгвардии, организовавших «поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам», составил почти 400 млн руб., заявил господин Хинштейн, назвав это «масштабной коррупционной схемой».

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У него (Волкова.— ''Ъ'') дома и в служебном кабинете проведены обыски»,— сообщает депутат Госдумы. Все собранные сотрудниками собственной безопасности Росгвардии материалы переданы в следственные органы и военную прокуратуру, задержание проведено сегодня, 28 марта.

Задержание Сергея Волкова провели Главное военное следственное управление СКР и ФСБ при поддержке Росгвардии, дело в отношении него возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») по материалам Главного управления собственной безопасности Росгвардии, сообщил Александр Хинштейн. Сергей Волков задержан на 48 часов, господин Хинштейн назвал его «первым фигурантом коррупционного скандала», выразив уверенность, что «ниточка от Волкова потянется дальше».

Мария Федотова