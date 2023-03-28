В Ярославском зоопарке умер лев

Белый лев по кличке Ярос умер в Ярославском зоопарке на 14-ом году жизни. Как сообщили в зоопарке, белый цвет животных обусловлен определенными генетическими мутациями, в силу чего из-за более слабого иммунитета белые львы более уязвимы перед различными заболеваниями. Ярос скончался из-за хронических заболеваний, развившихся в силу возраста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белый лев

Фото: Илья Бесхлебный Белый лев

Фото: Илья Бесхлебный

Белый лев в зоопарке появился в 2010 году, его подарил сербский предприниматель из Африки Никифор Аничич на тысячелетие города.

«В нашем зоопарке печальная новость: не стало белого льва Яроса. Это большая потеря для нас, но Ярос прожил счастливую жизнь в любви и заботе сотрудников зоопарка, подарив нам свое продолжение – очаровательную белую львицу Лавину»,— рассказали в зоопарке.

Алла Чижова